L’arbitro Doveri beccato con lo zaino dell’Inter in aeroporto: chiarimenti ai tifosi della Juventus

Ci sono un bel po’ di concetti da chiarire ai tifosi della Juventus, in merito ad una foto che sta circolando sul web con l’arbitro Doveri apparentemente pizzicato in aeroporto con lo zaino dell’Inter. Il tutto, a poche ore dalla finale di Supercoppa che ha creato qualche discussione sulle decisioni del direttore di gara. A dirla tutta, su entrambi i fronti. Fondamentalmente, tocca ripeterci rispetto a quanto scritto anni fa, quando la medesima querelle aveva visto protagonista l’ormai ex arbitro Rocchi.

Precisazioni sull’arbitro Doveri beccato con lo zaino dell’Inter in aeroporto

Affinché non si creino ulteriori polemiche sull’arbitro Doveri beccato con lo zaino dell’Inter in aeroporto, proviamo a precisare alcuni concetti. Probabilmente poco chiari a chi ha poca dimestichezza con alcune dinamiche proprie del mondo del calcio. Capita molto spesso, infatti, che le società ospitanti regalino gadget ad arbitri e assistenti, che spesso finiscono ad amici e parenti di queste persone. Parlare di corruzione, come sta avvenendo superficialmente sui social, davvero non ha alcun senso.

Parliamo di oggetti di relativo valore. Distanti anni luce rispetto ai rolex di cui si è tanto parlato alcuni decenni fa in Serie A, a proposito di alcune società. Aggiungiamo anche che, al momento, non si hanno informazioni certe sulla data dello scatto. Quello immortalato sembra essere effettivamente l’arbitro Doveri, così come il gadget in questione sia evidentemente lo zaino dell’Inter. Andare oltre, nella congetture temporali e nelle implicazioni del gesto, serve solo a creare inutili discussioni.

Del resto, se si trattasse di un accordo “segreto”, difficilmente il beneficiario sarebbe così sprovveduto. Insomma, chi ha avuto a che fare con le dinamiche di una società di calcio, sa bene che l’eventuale consegna di uno zaino dell’Inter all’arbitro Doveri sia assolutamente un qualcosa di poco conto. Al netto delle polemiche delle due tifoserie per l’arbitraggio tra i nerazzurri e la Juventus di ieri sera.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.