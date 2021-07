La smentita di Vallance: “Il 60% dei contagiati non è vaccinato”, l’errore corretto

Nel mondo dei Novax si sa, ogni errore non verrà perdonato, ogni lapsus, ogni errore, ogni scivolamento di lingua verrà rinfacciato, come la storia per cui “il 60% dei contagiati non è vaccinato”/”il 60% dei contagiati è vaccinato”

Ne sa qualcosa il povero Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico di Downing Street, costretto ad una rapida rettifica di una sua erronea affermazione

Correcting a statistic I gave at the press conference today, 19 July. About 60% of hospitalisations from covid are not from double vaccinated people, rather 60% of hospitalisations from covid are currently from unvaccinated people.

— Sir Patrick Vallance (@uksciencechief) July 19, 2021