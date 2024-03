Avevamo tutti un Gigetto Informato alle superiori fustigatore dei consumi: il Gigetto pronto a ricordarci che la Red Bull è spremuta di palle di toro e il burro di cacao è fatto con lo sperma dei maiali e quindi avremmo dovuto astenerci dal vizio e dal peccato.

Il dramma è che Gigetto ora è cresciuto ed è diventato quel genere di adulto che ci subissa di minacce, insulti e segnalazioni perché rifiutiamo di confermare che il Nesquick contiene farina di rana e grafene e i Pancake del Mulino Bianco sono fatti con farina di api triturate dai Poteri Forti.

E questo è stato reso possibile perché nessuno, ai tempi delle superiori, ha provveduto a bocciarlo ed espellerlo “da tutte le scuole del Regno” per manifesta imbecillità

La Red Bull contiene estratto di palle di toro e il burro cacao sperma di maiale: la bizzarra ossessione fake

La taurina, ingrediente fondamentale della Red Bull è un amminoacido presente in uova, pesci, carne e latte (quindi non nei vegetali). Nell’organismo umano adulto può essere sintetizzata a partire dalla vitamina B6, la cisteina e la metionina (due amminoacidi diversi): deriva il suo nome dall’essere stata individuata per la prima volta in laboratorio a partire da campioni di bile di toro.

Bile, appunto, non sperma, non spremuta di gonadi come nell’episodio 322 della serie animata “One Piece”, in cui l’archeologa Nico Robin convince il carpientiere Franky a unirsi alla ciurma di pirati di cui fa parte con un metodo decisamente poco ortodosso.

La stessa ditta produttrice è dovuta intervenire inserendo una sezione nel sito internet del prodotto per spiegare che la taurina contenuta nella bibita energetica è prodotta in laboratorio coi più raffinati standard energetici.

Sempre il buon Gigetto Complotto era però convinto nella sua ossessione tragicomicamente fallica basata sull’idea che i Poteri Forti volessero costringerlo all’ingestione di liquidi seminali animali che il burro cacao fosse fatto di sperma di maiale o asino.

Tale teoria derivava però dalla sua invincibile ignoranza, che lo portava a tradurre al volo il nome scientifico del burro di karitè, ovvero Butyrospermum Parkii in “latinorum”, ovvero latino arrangiato per “Sperma di Somaro” o “Sperma di Suino”.

L’unico somaro presente nella stanza era ovviamente lui, ma nessuno glielo faceva notare.

