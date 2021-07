La partita Italia-Inghilterra si rigioca giovedì: la finale degli Europei è una bufala senza fine

In tanti oggi dicono che la partita Italia-Inghilterra si rigioca giovedì. Tutti troll, evidentemente, complice la petizione tra i tifosi inglesi con oltre 100.000 firme raccolte in questi giorni, stando alle informazioni aggiornate che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Una presa in giro senza fine, se non fosse che qualcuno ci crede per davvero, tra allarmismo made in Italy e nuove speranze per i nostri avversari. Ebbene sì, nel 2021 siamo ancora al punto che i post ironici generino apprensione e disinformazione.

La bufala secondo cui la partita Italia-Inghilterra si rigioca giovedì

E così, visto che c’è bisogno anche del nostro intervento (uno dei più semplici di sempre), lo ribadiamo con forza. La storia secondo cui la partita Italia-Inghilterra si rigioca giovedì è una bufala nel modo più assoluto. Da un lato la petizione inglese, dall’altro alcuni post palesemente acchiappaclick sui social, come quello che potete osservare nell’immagine ad inizio articolo che rimanda alla solita testata pronta a sfruttare la situazione. Ne abbiamo per tutti i gusti, insomma.

Dunque, la partita Italia-Inghilterra si rigioca giovedì? Assolutamente no. Smentiamo con forza l’ennesima bufala sulla finale degli Europei che si è disputata domenica scorsa a Wembley. Gli unici provvedimenti che potrebbero arrivare dopo quella serata, riguardano proprio i padroni di casa. Sembrerebbe che all’UEFA non siano piaciuti i tafferugli prima della partita, così come le immagini della bandiera italiana incendiata. Usiamo il condizionale, per ora, in attesa di saperne di più. Possibile una multa o qualche partita ufficiale a porte chiuse.

Onestamente, a noi poco interessa. Conta solo che la storia “Italia-Inghilterra si rigioca giovedì” sia del tutto inventate. E, con ogni probabilità, creata con il solo intento di prendere in giro i nostri avversari per aver lanciato una petizione in merito. Staremo a vedere quali decisioni verranno prese dal punto di vista disciplinare.

