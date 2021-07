Ben oltre le 100.000 firme con la petizione per far rigiocare Italia-Inghilterra: aumento costante

Una petizione per far rigiocare Italia-Inghilterra. Gli azzurri di Mancini ha conquistato con le unghie e con i denti Euro 2020, dimostrando di essere la squadra più forte del torneo, ma molti tifosi inglesi non hanno digerito la sconfitta subita a casa loro e stanno cercando i soliti alibi per screditare quanto di buono è stato fatto dagli azzurri. In queste ore sul sito change.org, famoso per il lancio di petizioni di qualsiasi genere, è apparsa una richiesta davvero singolare da parte di un tifoso inglese che chiede di poter rigiocare la finale di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra.

Come procede la petizione per far rigiocare Italia-Inghilterra

Ne avevamo già parlato nella giornata di lunedì, ma l’iniziativa sta avendo un successo superiore alle aspettative. A detta del tifoso inglese questo match non è stato giocato in modo leale da parte degli azzurri di Mancini. Più nel dettaglio si è parlato di partita indirizzata dall’arbitro che era di parte e non ha punito a dovere i vari falli commessi dagli azzurri in campo. La petizione è stata lanciata con l’immagine simbolo di Chiellini che prende per il colletto la maglia di Saka che stava partendo in contropiede.

Si parla di mancata espulsione, ma il regolamento non dice assolutamente che un fallo di questo tipo debba essere punito con il cartellino rosso. Addirittura si parla, all’interno di tale perdizione, di calciatori italiani che hanno trascinato gli inglesi come se fossero degli schiavi per tutto il match. Per questo viene chiesto di poter rigiocare la finale di Euro 2020, puntando però questa volta su un arbitro che non favorisca gli italiani.

Su change.org questa petizione ha raggiunto oltre le novantamila firme ed ovviamente la maggior parte sono di tifosi inglesi che non hanno assolutamente accettato la sconfitta sul campo. L’Italia è stata per gran parte del match padrona del gioco, l’arbitro ha lasciato correre da una parte e dall’altra, non ha indirizzato la vittoria verso i colori azzurri e questo è sotto gli occhi di tutti.

Gli inglesi dovrebbero imparare ad accettare meglio le sconfitte, pensavano di aver già vinto e non hanno fatto i conti con l’Italia di Mancini che ha dimostrato sul campo di essere la più forte. Vedremo a quante firme arriverà la petizione per far rigiocare Italia-Inghilterra.

