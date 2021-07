Italia – Inghilterra: alcuni tifosi inglesi stanno firmando petizioni per rigiocare la partita

Alcuni tifosi inglesi non ci stanno e hanno lanciato diverse petizioni on-line per chiedere di rigiocare la finalissima di Euro 2020. La moda di lanciare delle petizioni, del resto, sembra essere stata una costante di questo campionato europeo.

Le motivazioni delle petizioni:

I tifosi inglesi sostengono che l’arbitraggio sia stato sbilanciato in favore degli Azzurri e sono particolarmente arrabbiati per l’intervento di Chiellini su Bukayo Saka, punito dal direttore di gara con il cartellino giallo ma che per i tifosi inglesi avrebbe dovuto essere sanzionato con l’espulsione diretta.

Ne ha parlato DailyMail (qui il link), affermando anche che molti tifosi stanno prendendo le distanze da tali petizioni, ritenendole imbarazzanti, e che alcune delle quali sono state firmate da una manciata di utenti. Altre stanno superando le migliaia di firme. Ecco il testo di una delle petizioni lanciate su change.org:

“La partita dell’11/07/2021 non è stata affatto leale. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte le spinte, tiri e calci e l’Italia poteva ancora vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo gioco e la rivincita dovrebbe avvenire con un arbitro non di parte. Questo non era affatto giusto.”

Ecco il testo di un’altra petizione:

‘Bukayo Saka è stato maltrattato durante la partita tra Inghilterra e Italia perché è stato trascinato per la maglia da Giorgio Cheiellini, ed è stato dato un cartellino giallo quando CHIARAMENTE avrebbe dovuto essere un cartellino rosso. Credo fermamente che l’arbitro fosse di parte e favorevole all’Italia’.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.