Si fa molta fatica a comprendere quel trend che, da lunedì scorso, evidenzia la necessità di trovare una nuova fidanzata a Totti ed un compagno a Ilary Blasi. Non trascorre giorno senza che Noemi Bocchi sia etichettata come nuova fiamma per l’ex Capitano della Roma. Peggio ancora, poi, va alla sua ex moglie, visto che di ora in ora si passa dalle indiscrezioni su qualche giovane concorrente di reality ad attori vari. Tante congetture e, allo stato attuale, pochi fatti che consentono di andare oltre la solita muffa.

Resiste il bisogno di trovare una nuova fidanzata a Totti ed un compagno a Ilary Blasi

Dopo le ultime voci che hanno avvolto la conduttrice, con relative precisazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri tramite altro articolo. A prescindere da tutto, oggi 14 luglio dobbiamo prendere atto che persista una vera e propria necessità di trovare una nuova fidanzata a Totti ed un compagno a Ilary Blasi. I siti devono generare visite, oltre al fatto che i giornali devono vendere.

Questo è ormai fuori discussione, ma considerando il fatto che i due abbiano chiesto privacy, mentre giorno dopo giorno vengono aggiunti potenziali personaggi terzi che avrebbero rovinato il matrimonio tra la presentatrice e l’ex calciatore, la sensazione è che la richiesta pubblica di entrambi sia andata a farsi benedire. A prescindere dalla propensione a trattare o meno l’argomento, resta difficile comprendere per quale ragione debbano essere alimentate voci che ad oggi non possono essere confermate. Con tutto quello che ne consegue per i figli della coppia separate, oltre a quelli dei personaggi terzi coinvolti.

In ogni caso, andando oltre queste considerazioni, ribadiamo che abbia davvero poco senso diffondere certezze a proposito della nuova fidanzata a Totti ed un compagno a Ilary Blasi. Vedremo quale sarà il prossimo capitolo di questa vicenda.

