Tocca ad Alessio La Padula essere causa di separazione tra Ilary Blasi e Totti: diamoci un taglio

Stiamo assistendo ad un fenomeno incredibile in queste ore sul web, in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, se pensiamo che ora tutti si stanno concentrando su Alessio La Padula. Si tratta di un ex concorrente di Amici, che oggi ha preso ufficiosamente il posto di Luca Marinelli come terzo incomodo capace di minare le certezze della coppia. Fino ad arrivare al divorzio. Già nella giornata di ieri, parlando dell’attore, abbiamo pubblicato un articolo invitando tutti a rispettare la privacy di due persone che stanno vivendo un momento personale di certo non semplice.

Basta un like di Ilary Blasi su Alessio La Padula per scatenare voci assurde dopo la separazione da Totti

A maggior ragione, se pensiamo che la separazione tra Ilary Blasi e Totti possa avere conseguenze soprattutto per i figli dell’ormai ex coppia più popolare della Capitale. Al di là di queste annotazioni, comunque importanti da un punto di vista etico, non si capisce come alcune testate possano alimentare indiscrezioni in merito a presunti flirt dei due. A volte, come osservato nel caso di Alessio La Padula, basta davvero poco per scatenare la fantasie dei Media.

Nello specifico, in questo particolare frangente qualche giornale ha ipotizzato che possa esserci una storia in corso tra lo stesso Alessio La Padula e Ilary Blasi, in quanto quest’ultima avrebbe piazzato un like ad una sua foto. Siamo alla follia più totale e ad una mancanza di rispetto nei confronti dei personaggi coinvolti in questa vicenda che va oltre determinate logiche. Anche quelle che impongono a siti e giornali di portare un certo numero di visualizzazioni giornaliere a casa.

Ora come ora serve solo lasciare in pace entrambi, dopo il comunicato della separazione tra Ilary Blasi e Totti, evitando di tirare in ballo soggetti terzi, come avvenuto in giornata con Alessio La Padula.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.