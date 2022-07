Infondate accuse a Luca Marinelli sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti

L’ondata di odio e di post concepiti da leoni da tastiera si stanno concentrando anche su Luca Marinelli, in riferimento alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Destinata a diventare ufficiale nel corso delle prossime ore. Dopo aver analizzato la medesima situazione con Noemi Bocchi tramite altro articolo, visto che la donna viene accusata di aver sedotto l’ex Capitano della Roma e di averne rovinato il matrimonio con la conduttrice, ora tocca fare un altro step.

Ora si stanno sfogando con Luca Marinelli sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti

Senza avere fonti e materiale tra le mani, se non le solite voci che girano in queste circostanze sui social, diversi utenti evidentemente legati affettivamente alla storica coppia formata dai due VIP, stanno rivolgendo insulti e pesanti accuse a Luca Marinelli, a proposito della separazione tra Ilary Blasi e Totti. E pensare che l’attore su WikiPedia risulta ancora oggi sposato con l’attrice tedesca Alissa Jung. Ad oggi, non ci sono elementi per parlare di eventuali crisi tra i due.

Come sempre, tanto rumore per nulla. Da un lato e dall’altro. Le cause della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi possono essere molteplici, come sempre avviene in queste circostanze. Non necessariamente connesse a soggetti terzi che avrebbero minato le certezze di una coppia diventata storica negli anni. Ecco perché é opportuno che tutti facciano un passo indietro, nel rispetto della privacy di diverse famiglie che sono state coinvolte in queste ore in pettegolezzi e rumors vari.

Associare Luca Marinelli a Ilary Blasi senza prove, dando a lui la colpa della separazione da Francesco Totti, non ha senso. Tutte le parti in causa hanno smentito la presunta relazione ed in assenza di prove in grado di dimostrare il contrario, sarebbe opportuno adottare un approccio più cauto. A prescindere dalle persone di cui si parla.

