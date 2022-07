Se la prendono con Noemi Bocchi per la separazione tra Totti e Ilary Blasi: privacy e cautela

Il nostro sito non punterà mai sul gossip per una chiara scelta editoriale, ma oggi occorre aprire una parentesi in merito alla separazione praticamente certa tra Francesco Totti e Ilary Blasi, considerando il fatto che in tanti sul web si stanno scagliando contro Noemi Bocchi. Da mesi, infatti, si vocifera di un flirt diventato poi sempre più intenso tra la giovane e l’ex Capitano della Roma. Dopo le smentite sul divorzio portate alla vostra attenzione mesi fa con un altro articolo, oggi tocca esaminare tutta la storia sotto un altro punto di vista.

Minacce a Noemi Bocchi per la separazione tra Totti e Ilary Blasi: occorre privacy e rispetto per tutti

La vicenda è delicata e non nasce certo oggi. A tutti i nostri lettori consigliamo di usare tatto e di evitare uscite su tematiche che non possiamo conoscere. A marzo, come ha riportato a suo tempo Fanpage, la stessa Noemi Bocchi aveva fatto sapere di essere stata minacciata dopo la pubblicazione di articoli che ipotizzavano una storia con Francesco Totti. Parole al veleno pervenute da persone con gravi problemi, evidentemente vogliose di non doversi imbattere nella separazione tra l’ex calciatore e la stessa Ilary Blasi.

Stando ad alcuni post e commenti che si vedono sui social oggi 11 luglio, la prospettiva è che si vada incontro ad uno scenario simile. In tanti, infatti, già se la prendono con Noemi Bocchi per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, destinata a diventare ufficiale dalle 19 di questa sera dopo un comunicato congiunto. Da tutte le parti, in questi mesi, sono sempre arrivate smentite, motivo per il quale privacy e cautela devono essere un must.

Già, perché la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasy ha implicazioni per i loro figli, senza dimenticare quelli di Noemi Bocchi frutto del suo precedente matrimonio. Insomma, evitiamo di emettere sentenze in queste ore.

