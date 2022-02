Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Ci sono di mezzo dei bambini, state attenti”

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nell’articolo pubblicato ieri (qui) facevamo notare che sì, i quotidiani riportavano quanto scritto da Dagospia con rimbalzi di ipotesi e puzzle giornalistici. Di fatto, però, dai diretti interessati non arrivava alcuna conferma. Per questo l’ex capitano della Roma, ieri, si è sentito in dovere di pubblicare un video di smentita sui suoi canali social. Ilary Blasi l’ha preceduto di qualche ora, mostrando una eloquente linguaccia proprio nelle ore in cui esplodevano le notizie su una loro ipotetica crisi di matrimonio.

Tra le indiscrezioni, le più condivise parlavano di un presunto tradimento reciproco: Ilary Blasi avrebbe tradito il marito con Luca Tommassini, mentre Francesco Totti avrebbe tradito la moglie con Noemi Bocchi, e la stampa scandalistica parlava di “nuovo amore segreto”.

La coppia, a colpi di storie pubblicate su Instagram, ha smentito tutto. Prima una cena in un ristorante, poi la video-risposta del bomber. Ecco le parole con cui Francesco Totti smentisce la crisi di coppia:

Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me, e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono stancato di dover smentire.

Con questo video Totti spera di spegnere per sempre i rumor sulla sua famiglia, rimbalzati nella giornata di ieri di testata in testata solamente dopo un articolo pubblicato da Dagospia, ma privo di riscontri oggettivi.

