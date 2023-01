La falsa tabella dei bambini morti e delle lesioni e l’abuso del VAERS dimostra che, nel mondo dei novax, il trucco per presentare dati alterati in modo legittimo c’è, e si vede anche.

Basta, cosa che abbiamo spiegato più volte, bypassare il portale del VAERS passando per aggregatori che ne mostrano i dati cancellando le avvertenze per avere un dato falso ma apparentemente “legittimo”

Secondo la tabella per cominciare ci sarebbero 176 morti pediatriche riconducibili al vaccino negli USA, ma dall’inizio della campagna vaccinale il CDC riscontra solo nove decessi attribuibili alla vaccinazione col preparato Janssen (dato peraltro che avevamo già visto a giugno), che, come sappiamo, non è approvato per l’uso pediatrico.

Sommando a questo il fatto che, come confermato da fact checker del circuito IDMO, CDC non fornisce tabelle “per malattie” degli eventi avversi, il dato diviene quantomeno sospetto.

Anche di questo fenomeno però abbiamo una spiegazione perfettamente logica, di cui ne abbiamo riparlato recentemente.

Da un lato il VAERS è un sistema di segnalazione passivo: chiunque può segnalare eventi avversi e spesso, in un incrocio tra la “profezia autoavverante” e l’autentica manipolazione, capita che il VAERS sia inondato di segnalazioni strumentali oppure che gente, spaventata dagli allarmi che i novax creano sul VAERS, segnali eventi altrimenti chiaramente trascurabili.

Aggiungiamo a tutto questo il fatto, visibile dalla screen, che i novax spesso passano per aggregatori, o portali che raccolgono i dati omettendo la nota principale. Quella per cui VAERS

“non è stato progettato per determinare se un vaccino ha causato un problema di salute, ma è particolarmente utile per rilevare modelli insoliti o inaspettati di segnalazione di eventi avversi che potrebbero indicare un possibile problema di sicurezza con un vaccino”

Passando da un aggregatore si genera la falsa illusione che tutte le segnalazioni siano eventi accertati.

Un po’ come pretendere di valutare l’incidenza di un determinato reato nella popolazione contando solo le denunce-querele e non le condanne, possibilmente dopo aver provveduto a querelare tutti gli abitanti della città sapendo che fino all’archiviazione il dato che hai prodotto sarà “tecnicamente vero”.

Conclusione

La tabella dei bambini morti e delle lesioni da vaccino COVID19 contiene dati falsificati e inesatti, e invita a consultare il VAERS da aggregatori, pratica scorretta perché occulta la vera natura del dato.

