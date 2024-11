Ci segnalano i nostri contatti una fake news diffusa su X secondo cui Taylor Swift ha cancellato le date del suo tour a causa di Kamala Harris, ovvero come primo effetto della vittoria di Trump.

Tale fake news fa riferimento alla teoria, echeggiata anche in alcuni dei post di replica, secondo cui i “Poteri Forti”, ovvero il Mainstream, abbiano un elenco preferenziale di VIP, attori e cantanti da loro spinti e Trump, come parte della sua operazione per “dragare la palude” (intesa nell’universo QAnon non come una metafora per la corruzione, ma fisicamente come un atto violento di persecuzione ed eradicazione dei “Poteri Forti” e dei loro seguaci accusati di ogni nefandezza) abbia decretato la fine della sua carriera musicale.

La notizia è falsa e diffonde un messaggio sviato.

La fake news per cui Taylor Swift ha cancellato le date del suo tour a causa di Kamala Harris

La fonte infatti è l’articolo satirico della testata Essports, qualificato sin dall’explicit come satirico e pubblicato su una rivista che è l’equivalente del nostro Lercio ma per il mondo dello spettacolo.

Nel corpo dell’articolo lo stesso autore si raffigura come un esperto di satira con esperienza pluriennale, che scrive sotto un nome di penna alla ricerca di bersagli VIP per la sua satira.

Ma il problema della satira è quando viene presa sul serio, e la verve satirica di “Alex” (sia pur con un fortissimo aiuto apparente dell’AI) si scontra contro il fatto che Taylor Swift è, come molti VIP attribuiti all’area dem, bersaglio del feroce odio QAnon.

Ci torneremo: per ora possiamo confermare la bufala, confermando che tutti i biglietti per il tour Canadese sono in sold out mentre il tour Americano conclusosi il 5 Novembre l’ha fatto con un record di incassi per la nota cantautrice, superando il miliardo per le sole vendite di biglietti e i cinque miliardi di dollari contando l’intero indotto.

Le mille bufale su Taylor Swift

Ciò posto dall’inizio della campagna elettorale Taylor Swift è stata ad esempio accusata la madre dell’Anticristo intenta ad usare il tour come rituale satanico per mettere al mondo il figlio del Demonio col suo compagno (suscitando l’ironia del futuro nonno).

Una sua foto in lacrime dopo aver presentato il singolo Ronan del 2012, dedicato alla memoria di un piccolo paziente oncologico morto di glioblastoma a tre anni è stata usata sempre da un articolo di ESSPOTS prima, dai diffusori di bufale poi, per inventare una storia secondo lui lei era in lacrime per essere stata ridotta in miseria dai seguaci di Trump e, infine, una bizzarra teoria QAnon l’ha descritta come un robot androide proveniente dal futuro costruita dai “Poteri Forti” per diffondere la loro agenda nello spazio tempo ed inserita falsamente tra le partecipanti ai freak off party di Puff Diddy.

L’elenco non copre neppure la bufala più strana: nei commenti infatti torna l’assurda teoria del complotto dei nolaringe, quella secondo cui Taylor Swift, Kamala Harris ed altre donne dell’area politica di sinistra sono tutte dei “travestiti” perché avrebbero fattezze mascoline tra cui la presenza della cartilagine tiroidea scambiata per il pomo d’adamo.

Ricordiamo che anche le donne hanno la cartilagine tiroidea perché altrimenti sia Kamala Harris che Taylor Swift e tutte le altre persone di sesso femminile sulla terra sarebbero mute dalla nascita e incapaci di respirare in modo completamente autonomo.

Taylor Swift si conferma l’erede nelle bufale di Katy Perry, altra cantante accusata durante lo scontro elettorale Clinton-Trump di essere una cannibale dedita al consumo di carne di neonato sulla pizza per raggiungere l’immortalità.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.