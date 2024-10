Taylor Swift è un robot che viene dal futuro: questa la bizzarra teoria in un video TikTok che ci è stato sottoposto. Non è la prima volta che leggiamo di queste bizzarre teorie: il mondo del complotto è spesso ricolmo di suggestioni del mondo del cinema, come la teoria dell’Adrenocromo e della “Notte del Giudizio” con cui Trump inaugurerà il suo potere.

In questo caso ci sono bizzarri echi di terminator: Taylor Swift è nata nel 1988, appare però (come vedremo solo apparentemente) in uno spot del 1981. La soluzione più ovvia, e reale, è che non sia lei.

La soluzione del mondo del complotto è che Taylor Swift sia una donna androide venuta dal futuro per cambiare i destini della musica Pop, non si sa cosa altro.

Taylor Swift è un robot che viene dal futuro? No

La donna nello spot delle bambole della Kenner è una giovanissima Toni Hudson, bellissima attrice ora sessantenne circa che, effettivamente, a guardarla adesso è abbastanza somigliante a Taylor Swift da poter essere confusa per sua madre o una sua zia quantomeno.

A pari età, la somiglianza tra le due era pronunciata, ma non totale. Altri colleghi hanno paragonato le due foto, evidenziando come effettivamente Toni Hudson sia sempre stata somigliante, ma non una sosia. Noterete colore e taglio degli occhji diversi, un naso più largo e una bocca e mento di taglio diverso.

Somiglianti? Sì. Uguali? Affatto.

La stessa Toni Hudson ha avuto modo di esprimere sorpresa per la bizzarra teoria. Teoria che vuole la Hudson stessa essere Taylor Swift che a sua volta nasconde al mondo di essere una donna androide che viaggia nel tempo

La teoria si presenta come un triste eco della teoria parallela che vuole Obama essere un nipote di Eva Braun che ha ereditato dalla nonna un UFO volante con una macchina del tempo che gli consente di seminare scompiglio nello spazio tempo per umiliare Trump.

