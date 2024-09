La lista degli invitati ai freak off party di Puff Diddy è (ovviamente) frutto di disinformazione

Ci segnalano i nostri contatti una “lista degli gli invitati ai freak off party di Puff Diddy”, con riferimento allo scandalo che ha coinvolto il noto cantante.

In realtà si tratta dell’ennesima lista “non ufficiale” che comprende tutti quelli che sono stati presenti a party con Puff Diddy, non in coinvolti nei reati a sfondo sessuale.

La lista degli invitati ai freak off party di Puff Diddy è (ovviamente) frutto di disinformazione

Nella migliore delle ipotesi, parte dei personaggi, che comprendono reali e attori, si sono trovati ad eventi pubblici in comune col rapper. E intendiamo cose tipo “Ryan Reynolds è stato ad un party con la moglie, c’era invitato pure Puff Diddy”.

Quindi, al di sotto anche solo della soglia di chi potrebbe essere eventualmente chiamato a testimoniare, non ad essere coinvolto.

La lista viene inoltre arricchita di personaggi che nulla hanno a che vedere con la cosa, come Kamala Harris accusata perché, esplicitamente “non è mai stata a un party con Diddy ma avevano una simile agenda politica”.

Il che sarebbe come ritenere ogni singolo candidato presidente degli USA responsabile di ogni singolo crimine compiuto da qualcuno che potenzialmente potrebbe votarlo.

A pensarci, è quantomeno insensato, ma del resto non è l’accusa più strana rivolta dai social alla candidata presidente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.