La cantante Pocah trattiene un peto e finisce in ospedale per imbarazzo: “Non fate il mio errore”

Un argomento tabù, soprattutto sul fronte femminile, ma la storia di Pocah che trattiene un peto e finisce in ospedale dovrebbe farci riflettere tutti. Oltre a verificare l’autenticità di questa storia, apparentemente curiosa e molto divertente, c’è anche un monito da parte della diretta interessata che non dovrebbe essere secondario. Ecco perché bisogna analizzare bene quanto accaduto alla famosissima cantante e ballerina sudamericana, estremamente famosa dalle sue parti.

La storia della cantante Pocah trattiene un peto e finisce in ospedale per vergogna

In passato abbiamo parlato di ricoveri sul nostro sito a proposito di personaggi rilevanti qui in Italia, come avvenuto dopo la prima ondata di contagi Covid con Silvio Berlusoni. Nel caso di Pocah, però, la storia cambia in modo drastico. Da alcuni giorni circola una storia virale, riguardante proprio la cantante che trattiene un peto e finisce in ospedale. Per qualcuno, si tratta di una situazione così incredibile da mettere in discussione l’autenticità del racconto, ma l’argomento è meno banale di quanto si possa pensare.

Premesso che sia stata la stessa Pocah a confermare il tutto attraverso stories Instagram, parlare di una ragazza che trattiene un peto e finisce in ospedale, evitando un certo imbarazzo al cospetto del suo fidanzato, richiede qualche considerazione extra. La diretta interessata, come riporta anche Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato successivamente che è molto più imbarazzante finire in ospedale ed ascoltare la diagnosi accanto al suo compagno: “Gas trattenuti”.

Per alcune ore, infatti, Pocah è stata male. Si è svegliata nel cuore della notte con forti dolori all’intestino, al punto che il suo fidanzato è stato costretto a farle prestare le cure del caso. La cantante trattiene un peto e finisce in ospedale, dunque. E non si tratta di un evento così improbabile come si possa pensare, al punto che lei stessa, riprendendosi, ha lanciato un appello affinché nessuno ripeti il medesimo errore.

