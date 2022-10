La bandiera Ucraina ad Amatrice sventola sui social, ovviamente fake. La solita creazione di utenti con molto tempo per pensarci, ma spesso con risultati tecnici alquanto carenti.

Come nel caso di alcuni post social segnalatici

Noterete ovviamente che la bandiera di Amatrice è scontornata malissimo, appiccicata in modo rozzo e bidimensionale su una immagine a qualità già bassa. Non c’è bisogno di una analisi grafica forense, che comunque restituisce risultati compatibili con la falsificazione, per identificare il falso.

La foto originale infatti proviene da un articolo del Corriere della Sera, edizione di Roma, del 2016, relativo agli sciacalli venuti a rovistare e rubare tra le macerie delle zone rese inaccessibili.

La bandiera Ucraina abbiamo visto risulta essere posticcia, compatibile con una narrazione filorussa di cui come Bufale.net e come parte dei circuiti IDMO ed EDMO ci siamo più volte occupati. Ovvero la teoria, sovente nata “in proprio” ma spesso fomentata e sollevata dalle c.d. “fonti russe”, che il popolo Europeo sia segretamente al fianco di Putin, e non gradisca che gli Ucraini ricevano un aiuto che viene percepito come immeritato, quando in realtà i sondaggi riportano una situazione del tutto diversa.

In alcune di queste condivisioni notiamo inoltre la presenza di appelli alla Premier in Pectore Giorgia Meloni, spesso con accenti derisori. Infatti il sostegno pubblico della Meloni all’Ucraina invasa sembra averla posta in una sorta di “lista nera del Putinismo” che, come prima di lei Sanna Marin e Liz Truss le costa diversi attacchi social con continue fake news, alcune anche abbastanza grottesche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.