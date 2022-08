Ufficiale l’esito per Sanna Marin dopo il test antidroga volontario e storie sul marito

Arriva proprio in questi minuti l’esito tanto atteso del test antidroga volontario di Sanna Marin, senza dimenticare le fake news sul marito. Nonostante non fosse tenuta a farlo, in seguito alla pubblicazione di alcuni video che hanno visto la Premier finlandese divertirsi con amici e amiche a cavallo di Ferragosto, la sua scelta è stata quella di dare un segnale a tutti. Ebbene sì, il verdetto è stato negativo, confermando la tesi secondo cui il Primo Ministro non abbia fatto uso di sostanze illecite in quei giorni.

Arrivato l’esito per Sanna Marin dopo il test antidroga volontario e chiarimenti sul marito

Come molti sanno, Sanna Marin è stata al centro di alcune polemiche per filmati in cui il suo svago è apparso eccessivo a detta di alcuni. Addirittura, qualcuno ha ipotizzato che fosse stata lasciata da suo marito per una serata in discoteca, ma la sostanza è diversa. Oltre a non esserci conferme sulle voci di gossip che abbiamo preso in esame sul nostro sito di recente, ora arriva anche il messaggio chiaro ed ufficiale a chi l’ha accusata di aver fatto uso di droghe.

La notizia sull’esito negativo per il test antidroga di Sanna Marin è stata riportata poco fa da ANSA. L’agenzia conferma che, a detta del governo finlandese, non sarebbe emersa alcuna sostanza legata al possibile uso di stupefacenti, ricordando a tutti che Sanna Marin abbia pagato tutto di tasca propria. In questo modo, ha dimostrato a tutti di aver sempre detto la verità, senza aprire ulteriori parentesi sul rapporto con il marito.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono ulteriori reazioni da parte di personaggi politici finlandesi. Resta la conferma sull’esito negativo per il test antidroga di Sanna Marin, oltre al fatto che le congetture sul rapporto con il marito risultino ad oggi del tutto infondate.

