Sanna Marin lasciata dal marito Markus Raikkonen dopo il secondo video: zero fonti in merito

Non si placano in alcun modo le voci riguardanti Sanna Marin, in seguito alla pubblicazione di alcuni video che vedono il Premier finlandese divertirsi in occasione di feste recenti. In particolare, questa mattina qualcuno sta alimentando sui social l’indiscrezione secondo cui la donna sarebbe stata lasciata dal marito in seguito alla divulgazione di un secondo filmato. Si tratta, nello specifico, di una scena nella quale la si vede ballare in compagnia di un uomo.

Nessuna conferma su Sanna Marin lasciata dal marito Markus Raikkonen dopo la pubblicazione di un secondo video

Dunque, dopo le mosse politiche di cui vi abbiamo parlato durante il mese di luglio con altri articoli, ora il focus su Sanna Marin si è spostato e coinvolge il marito Markus Raikkonen. I due sono sposati da circa due anni ed hanno anche una figlia, motivo per il quale l’uomo non avrebbe accettato di convivere con le immagini in cui possiamo osservare il Primo Ministro finlandese ballare a contatto ravvicinato con il cantante finlandese Olavi Uusivirta. Non si sa a quando risalga il video, ma alcune fonti riferiscono che i fatti sarebbero avvenuti nel privé di un club di Helsinki.

Come riporta AGI, Sanna Marin si è giustificata affermando che Uusivirta non l’abbia baciata sul collo, al contrario di quanto percepito dalla giornalista che le ha rivolto una domanda in merito. A suo dire, un uomo che le sussurra qualcosa all’orecchio, o che in alternativa si limita a darle un bacio sulla guancia, non rappresenta un qualcosa per cui lei debba rendere conto a suo marito Markus Raikkonen. Questo, da un punto di vista ufficiale.

Per il resto, possiamo soltanto ribadire che le voci su Sanna Marin lasciata dal marito sia ad oggi prive di fondamento. Non si hanno riscontri, infatti, su decisioni ufficiali di Markus Raikkonen dopo la divulgazione dei video di cui tutti parlano in questi giorni.

