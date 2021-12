IoSonoSano: i no-vax creano l’hashtag per appellarsi alla legge di attrazione

#IoSonoSano, dunque “nessuno può dire il contrario”. Con questo hashtag i no-vax creano una rete di autocertificazioni improvvisate con le quali sfruttare la legge di attrazione e allontanare ogni sciagura. Ne troviamo vari esempi sui social se cerchiamo l’hashtag citato sulla lente. Tanti sono gli utenti che aderiscono all’iniziativa nella speranza (no, nella convinzione) che niente e nessuno farà loro contrarre il Covid e tanto meno obbligarli a ricevere il vaccino.

La legge di attrazione

Per chi non lo sapesse, la legge di attrazione è quella credenza secondo la quale si può comunicare con l’universo sfruttando la nostra energia positiva, la quale ci porterà soltanto benefici. Per farla breve: l’universo è in ascolto, per cui è bene ripetere che va tutto bene per far sì che tutto vada realmente bene.

“Io sto bene, io sono felice, io sono tranquillo, io sono sano… “, e via discorrendo sono tra le frasi più impiegate per comunicare con l’universo, che ascolterà il nostro “io sto bene” e continuerà a farci stare bene. Se invece ci lamentiamo e disperiamo – “Sto male, non sono felice” – l’universo agirà di conseguenza e continueremo a stare male.

#IoSonoSano

Io sono sano e fino a prova contraria prova a dirmi il contrario.

In base alle leggi vigenti della Costituzione Italiana: io **** dichiaro sotto la mia responsabilità e fino a prova contraria di essere in ottima salute e in base alle leggi vigenti, nessuno può dire il contrario.

Questa è la mia autocertificazione del giorno 17 dicembre 2021.

#iosonosano

#17dicembre.

Qui il permalink della ricerca social dell’hashtag #iosonosano.

