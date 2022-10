Inutili esagerazioni su Fedez, Chiara Ferragni e le richieste fatte ai figli

I Ferragnez continuano ad essere sotto accusa, in merito alle richieste fatte ai figli. Fedez e Chiara Ferragni sono finiti nell’occhio del ciclone per una storia di Instagram in cui ha visto coinvolto il loro primogenito Leone. La vicenda ha scatenato un bel po’ di polemiche in quanto in questo breve video si sente la tata dei Ferragnez invitare Leone a smettere di disegnare per qualche secondo e fare un sorriso verso lo smartphone che stava riprendendo.

Esagerazioni totali su Fedez, Chiara Ferragni e le richieste fatte ai figli prima di una storia

Altro tema da affrontare, dopo quello dei mesi scorsi sulla malattia di Fedez. Il tutto è accaduto lo scorso 15 ottobre, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Fedez, era arrivato il momento dello spegnimento della candelina, ma Leone era intento a disegnare. La tata lo invita a smettere di farlo per un sorriso rivolto alla videocamera.

Quando la Ferragni si è accorta dell’audio ha poi eliminato la storia per proporla con un sottofondo musicale. Sta di fatto che in molti avevano già visualizzato la storia precedente ed infatti subito sono scattati attacchi sullo sfruttamento dei figli per monetizzare attraverso i social. Sull’accaduto la Ferragni non ha proferito alcuna parola, ha lasciato al momento correre le polemiche, ma come al solito è arrivato Fedez in soccorso che ha voluto spiegare meglio l’accaduto.

Tra l’altro al cantante sarà anche consegnato un tapiro da Striscia la Notizia proprio per le polemiche emerse da questo video di Instagram. La risposta di Fedez non si è fatta quindi attendere, il cantante e giudice di X Factor ha spiegato semplicemente come si trattasse di un momento speciale, quello dello spegnimento delle candeline e quindi era stata chiesta maggiore partecipazione a Leone, giusto un sorriso per poi ritornare a fare quello che stava facendo.

Fedez ha poi detto come siano altre le famiglie che in Italia monetizzano sulle spalle dei figli, non sono di certo loro a farlo postando semplici foto di vita quotidiana. Effettivamente l’accanimento contro i Ferragnez è a volte alquanto esagerato, ci sono tanti filmati della nostra infanzia in cui si notano genitori che ci chiedono di sorridere per scattare una foto o fare un video, sono situazioni normali durante eventi speciali. Parlare dei Ferragnez che sfruttano i figli per guadagnare qualche euro in più è eccessivo.

