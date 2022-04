Giorni di imprecisioni sulla malattia di Fedez: tra nuovo ricovero in ospedale e come sta

Quella che ci stiamo lasciando alle spalle è stata una settimana di profonde imprecisioni sulla malattia di Fedez. Come sta, tra un nuovo presunto ricovero in ospedale e titoli social (o di giornale) creati ad arte per attirare click in modo non corretto? La situazione ve l’abbiamo illustrata in settimana con un altro articolo, facendo presente che fossero in circolazione alcuni post ed articoli che hanno creato un allarmismo non giustificato sulle condizioni di salute del noto rapper.

In tanti se ne approfittano della malattia di Fedez: tra nuovo ricovero in ospedale e come sta

Sostanzialmente, il verdetto al quale si giunge dopo aver preso visione di determinati post social è molto semplice. In tanti stanno provando ad approfittarsene della malattia di Fedez. Puntando su elementi come il nuovo presunto ricovero in ospedale e qualche giochino di parole su come sta, infatti, si creano determinate aspettative nella mente dei lettori, invogliandoli a cliccare su articoli e approfondimenti. Contenuti che, puntualmente, non aggiungono nulla di nuovo rispetto a quello che sappiamo.

La malattia di Fedez è una cosa seria. Il tumore al pancreas dovrebbe essere stato diagnosticato in tempo e l’operazione è andata a buon fine. Seguiranno cure e controlli che, nei prossimi mesi, ci diranno qualcosa di più sulle condizioni del noto influencer. Tutto il resto, è pura strategia social di admin di pagine o siti alla ricerca di qualche impennata di click. Parlare di nuovo ricovero, in merito ad una semplice visita di controllo a due settimane dall’intervento che lo ha visto protagonista, è un chiaro esempio pratico di quello che stiamo riportando.

Dunque, lasciamo stare la malattia di Fedez, sperando che possa riprendersi nel più breve tempo possibile dopo le notizie che abbiamo riportato di recente. Come sta? Dalle sue stories Instagram si direbbe bene, ma eventuali novità saranno annunciate da lui stesso, come è giusto che sia.

