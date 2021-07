Inutili aspettative sull’eclissi lunare del 27 luglio 2021: malinteso sull’orario caldo per la luna

Sta continuando a circolare in queste ore la notizia, assolutamente falsa, che riguarda l’eclissi lunare prevista in Italia il 27 luglio 2021. Nella giornata di domani quindi, a detta di molti utenti che stanno ricondividendo questa bufala sui social, ci sarà quest’eclissi lunare. Non è invece così, ma si tratta dell’ennesima bufala ciclica, se infatti si clicca sulla notizia che sta prendendo sempre più piede sui vari social, si noterà come si stia parlando di una notizia falsa di qualche anno fa, addirittura del 2018.

Nessuna eclissi lunare del 27 luglio 2021: non fissate l’orario per guardare la luna

Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma con l’avvicinarsi dell’evento è meglio non lasciare nulla al caso. Ormai non c’è solo la condivisione di notizie false, ma il problema è che spesso si tende a condividere bufale già di anni passati e che puntualmente, proprio come un ciclo, vengono riproposte sul web. Per questo si parla di bufale cicliche ed anche quest’oggi ci tocca parlarne di un’altra, con un’attenzione particolare all’eclissi lunare prevista in Italia per il 27 luglio 2021.

Non sussiste alcun tipo di verità su questo tipo di informazione, anche perché, approfondendo maggiormente l’argomento, si può notare come la prossima eclissi lunare in Italia sia prevista per il 19 novembre del 2021. Per l’eclissi solare invece bisognerà attendere il 4 dicembre del 2021.

Queste sono le uniche informazioni corrette sull’argomento, se quindi pensate che domani 27 luglio possa esserci un’eclissi lunare in Italia vi state sbagliando, siete caduti anche voi nella trappola delle fake news. Questa però è una bufala ciclica, già emersa in passato che è stata poi riproposta in questi giorni e fatta circolare sui social.

Bisogna quindi come sempre fare molta attenzione a ciò che si ricondivide sul web o tramite le app di messaggistica, è necessario conoscere la fonte e capire effettivamente se la notizia possa essere reale o finta. Informarsi sempre su ciò che si condivide è il primo aspetto per evitare che queste bufale possano circolare con frequenza sul web. Non ci sarà assolutamente alcuna eclissi lunare in Italia il 27 luglio 2021, quindi è inutile fissare la luna ad un determinato orario.

