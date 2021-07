Aspettano l’eclissi di luna del 27 luglio 2021, ma si commette l’errore di sempre

Qualcuno crede ancora ciecamente all’eclissi di luna in programma il prossimo 27 luglio 2021, commettendo a conti fatti lo stesso errore di sempre. Una notizia falsa che per certi aspetti ci rimanda a quella riportata a suo tempo su Bufale, anche se in quel frangente abbiamo posto l’accento su altri aspetti con il nostro approfondimento. Senza girarci troppo intorno, andiamo direttamente al nocciolo, comunicandovi che si tratta di una notizia vecchia. Uno di quei malintesi che vertono su una data, ignorando un dettaglio non secondario come l’anno di riferimento.

La ciclicità della bufala sull’eclissi di luna in programma il 27 luglio 2021

Qual è l’origine esatta della fake news riguardante l’eclissi di luna del 27 luglio 2021? Probabilmente, chi alimenta la notizia falsa su questo nuovo appuntamento lo fa in buona fede. Questo, però, non cancella il fatto che sia superficiale, come è stato riportato anche da OptiMagazine e da Vercalendario a suo tempo. Sostanzialmente, l’eclissi lunare in questione c’è già stata e si riferisce alla stessa data del 2018. Anche lo scorso anno, a fine luglio, ha preso piede una notizia falsa, dovuta al fatto che nessuno si prenda la briga di controllare l’anno di riferimento.

Ecco perché è sbagliato parlare di eclissi di luna in programma il prossimo 27 luglio 2021. Anche perché, è bene ricordarlo, la prossima eclissi lunare ci sarà il 19 Novembre 2021, mentre l’eclissi solare più vicina nel tempo è in programma il 4 Dicembre 2021. Stop dunque alle ricondivisioni social che alimentano solo malintesi e disinformazione, in quanto qualcuno potrebbe persino organizzarsi a casa con amici ed altri amanti di questi fenomeni, salvo poi scoprire che non sia previsto alcun evento.

Fate sempre molta attenzione a post Facebook come questo, non certo conditi da cattive intenzioni, ma che allo stesso tempo evidenziano la velocità eccessiva con cui tendiamo a credere a tutto. Nessuna eclissi di luna il 27 luglio 2021, non dimenticatelo.

