Ingestibili voci su Kledi Kadiu oggi: che fine ha fatto l’ex ballerino di Amici

Chiariamoci una volta per tutte in merito alle voci su Kledi Kadiu oggi, in particolare su che fine abbia fatto l’ex ballerino di Amici. Attenzione all’ennesimo titolo fuorviante che sta circolando in queste ore sul web e che fa capire come Kledi Kladiu sia scomparso. Lo storico ballerino di Mediaset, che per anni ha partecipato come professionista all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, è da un bel po’ di anni lontano dal mondo dei riflettori.

Occorre smentire le ultime voci su Kledi Kadiu oggi: chiarimenti su che fine abbia fatto l’ex ballerino di Amici

Vicenda che per certi aspetti ricorda quella di Raf, trattata non molto tempo fa sul nostro magazine. Il senso reale di quanto emerso da questa notizia a dir poco ambigua è proprio questo, anche se dal titolo si fa capire come Kledi Kladiu sia morto. Chiaramente non è successo nulla di grave all’ormai ex ballerino di Amici, anche se all’interno di questo titolo acchiappalike si para di Kledi che se ne è andato e che soprattutto non ci sia nulla da fare.

Attenzione quindi a come si interpretano alcune notizie che appaiono sul web, soprattutto se ci si sofferma esclusivamente sul titolo che risulta poi essere decisamente fuorviante. Kledi effettivamente è da un po’ di tempo che ha deciso di cambiare vita o meglio di abbandonare quel Paese che gli ha dato tanto in tutta la sua carriera da ballerino.

Arrivato dall’Albania per inseguire il sogno di diventare un ballerino famoso ed importante, ecco che ora Kledi Kladiu ha preferito ritornare nel suo Paese d’origine per ritornare dalla sua gente. Qui continua ad insegnare ballo, ma è presente anche nella trasmissione Dancing with the star, versione straniera di Ballando con le stelle, dove svolge il ruolo di giudice.

Questo campo non è quindi di certo stato abbandonato da Kledi, ma ha preferito ritornare nel suo Paese d’origine. Kledi Kladiu non è morto o scomparso, ha semplicemente lasciato l’Italia da qualche anno per continuare a coltivare la sua passione per la danza a casa sua, quell’Albania che gli è sempre mancata in tutti questi anni in cui ha avuto modo di costruirsi una bella carriera lavorativa in Italia. Almeno ora sappiamo qualcosa di più su Kledi Kadiu oggi.

