Indegni sul cantante Raf morto: bufala e annuncio sulla malattia che non esiste

Si fa davvero una gran fatica a commentare le voci sul cantante Raf morto, visto che in queste ore sta girando la bufala che lo vede passato a miglior vita in seguito ad una malattia che neanche esiste. Si tratta di un video che è stato pubblicato su YouTube nella giornata di domenica e che, secondo quanto raccolto nelle ultime ore, in tanti si sono affrettati a segnalare alla nota piattaforma. Una vicenda che ricorda molto quella di Marco Columbro, che abbiamo preso in esame con un altro articolo sulle nostre pagine negli ultimi tempi.

Come nasce la bufala sul cantante Raf morto: inventato anche l’annuncio sulla malattia

Senza un valido motivo, visto che al momento della pubblicazione del nostro articolo per fortuna non ci sono note ufficiali in merito, occorre prendere atto della divulgazione della bufala sul cantante Raf morto. Non ci sono i presupposti per arrivare a tanto, al punto che anche le indiscrezioni sulla malattia del cantante risultano infondate. Non esiste alcun male che lo avrebbe sconfitto, in risposta a quanto trapelato nelle ultime ore.

Staremo a vedere, a questo punto, quale sarà il prossimo personaggio famoso a finire nel mirino dei bufalari, visto che sta aumentando in modo preoccupante la frequenza di questi post acchiappaclick o, come avvenuto oggi, quella dei video che si basano su notizie assolutamente false. La sperenza è che i vari VIP inizino a muoversi con le autorità per mettere un freno a questo fenomeno.

Dunque, vi confermiamo senza dubbio alcuno che le indiscrezioni su Raf morto ci stiano conducendo alla più classica delle bufale, creata evidentemente per monetizzare qualche video lanciato in giornata su YouTube. Non è un caso che l’autore del filmato abbia successivamente deciso di bloccare i commenti, con ogni probabilità per scongiurare il pericolo che altri possano leggere insulti all’interno della pagina segnalata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.