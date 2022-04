Immancabile audio WhatsApp con Teresa Fidalgo: tutti cercano la storia su Wikipedia

Non poteva mancare nel 2022 il ritorno dell’audio WhatsApp riguardante la storia di Teresa Fidalgo, un fantomatico fantasma finito in un cortometraggio, che ha dato vita alla solita leggenda metropolitana. Soprattutto tra i più giovani. Abbiamo analizzato la vicenda a più riprese sul nostro sito, come potrete notare con il nostro ultimo approfondimento a tema. Cerchiamo di spiegarci una buona volta, sperando di non dover riprendere questa vicenda in futuro, se pensiamo che stamane tutti cercano approfondimenti su Wikipedia.

Il ritorno dell’audio WhatsApp con la storia di Teresa Fidalgo: non ha senso cercarla su Wikipedia

Cosa sappiamo sulla storia dell’ audio WhatsApp relativo a Teresa Fidalgo? Il filmato che sta circolando nuovamente ad aprile 2022 tramite la nota app di messaggistica riguarda in buona sostanza il cortometraggio concepito anni fa da un regista, vale a dire David Rebordao. Qualcuno, tempo fa, ha riciclato questo lavoro ed ha iniziato a farlo circolare su WhatsApp, provando a far credere alle persone che si trattasse di un filmato autentico.

In realtà, il regista ha precisato di essere stato ispirato dalla storia di una ragazza morta in occasione di un incidente stradale in Portogallo, negli anni ’80, pur non avendo mai chiarito se il suo nome fosse effettivamente Teresa Fidalgo, oppure se quest’ultimo sia di fantasia. A prescindere da queste considerazioni, oggi 16 aprile non possiamo fare altro che chiarire per l’ennesima volta questa storia, visto che il pubblico più suscettibile potrebbe essere portato a dare credito al filmato rivisitato.

Le cose non stanno così, ed il video è solo un cortometraggio. Anche la sua conversione in audio WhatsApp va presa per quello che è, stabilendo una buona volta quale sia l’origine del tutto romanzata della storia su Teresa Fidalgo. Smettiamo di far girare un contenuto che alimenta imprecisioni e punta solo a creare ansie verso destinatari di messaggi più impressionabili di altri, propensi a cercare la ragazza su Wikipedia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.