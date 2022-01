Ritorna l’audio WhatsApp su Teresa Fidalgo: non cercatela su Wikipedia

Sta tornando ad inizio 2022 la leggenda riguardante Teresa Fidalgo, con relativo audio WhatsApp che da sempre crea apprensione a coloro che non conoscono la storia. Vi diciamo subito che l’intera vicenda gravita attorno ad una bufala, ma alla luce delle sue continue riproposizioni, oggi ve la forniamo come “approfondimento“. Un modo per capire una volta per tutte come sia nata la storia, sperando che in futuro la nostra redazione non sia costretta nuovamente a sconsigliarvi improbabili ricerche su Wikipedia.

Perché non credere all’audio WhatsApp su Teresa Fidalgo, smettendo di cercarla su Wikipedia

Per quale ragione l’audio WhatsApp su Teresa Fidalgo alimenta una leggenda metropolitana? La storia è incentrata su un video che dura pochi minuti, spesso fatto girare proprio all’interno della suddetta app di messaggistica. Ne abbiamo parlato sul nostro sito anche nel 2020, provando a chiarire la questione in modo definitivo. Si parla di una misteriosa ragazza che fa l’autostop, ottenendo in piena notte un passaggio da alcuni ragazzi.

Questi, incuriositi, iniziano a porle delle domande sulla sua provenienza, fino a quando Teresa Fidalgo svela la propria identità. Pochi istanti prima dell’incidente, infatti, la ragazza confessa di essere morta alcuni anni prima nella curva che si appresta ad affrontare in auto. Insomma, è un fantasma e di lì a pochi secondi la medesima sorte sarebbe toccata a coloro che hanno deciso di offrirle gentilmente un passaggio. Dunque, una storia di paura, ma anche una leggenda che periodicamente ci tocca smentire.

Non vi diremo, banalmente, che i fantasmi non esistano. Come riportato da diverse fonti, il cortometraggio non è altro che il frutto del lavoro portato avanti da un registra, vale a dire David Rebordão, che diversi anni fa ha deciso di dar vita ad un lavoro seguendo le orme di “The Blair Witch Project”, come riportato da diverse fonti. Un buon motivo per non credere all’audio WhatsApp riguardante Teresa Fidalgo e per smettere di cercarla su Wikipedia.

