La morte del soldato americano James Vasquez ha tenuto banco per un pugno di ore sui circuiti social internazionali. Ciò che si narrava, infatti, è che fosse stato ucciso mentre si trovava in Ucraina come volontario. Lo riportava un articolo di Ground Report ora rimosso, ma la stessa notizia veniva riportata da alcuni account Twitter.

È vero che il soldato americano James Vasquez si trova in Ucraina come volontario, e proprio dal suo profilo Twitter aggiorna costantemente i suoi follower. Eppure nelle scorse ore è comparsa la notizia sulla sua morte in circostanze non specificate. Per questo lo stesso Vasquez ha pubblicato lo screenshot di un articolo di Ground Report per ironizzare sui social.

I got killed again☹️ pic.twitter.com/FiWE0EO4V1 — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 31, 2022

Ground Report ha dunque corretto il tiro e ha pubblicato un articolo aggiornato in cui si scusa con i lettori aver pubblicato una fake news. Gli autori fanno notare che la voce sulla morte del soldato americano James Vasquez ha avuto origine sui social in cui si sosteneva che l’indiscrezione arrivasse da fonti russe. Tutto falso, ovviamente, come lo stesso Vasquez dimostra con il suo tweet.

