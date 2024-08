Cercando fake news su YouTube la nostra redazione si è imbattuta in un curioso post di immagini sponsorizzato con Fabio Fazio arrestato da Bankitalia, possibilmente massacrato di botte e gettato in galera nelle ormai famigerate “segrete di Bankitalia”.

Post virali, tutti uguali l’uno all’altro, che hanno colpito personaggi famosi come Luciana Littizzetto e Geppi Cucciari.

Il meme di Fabio Fazio arrestato da Bankitalia (e menato pure) arriva su YouTube

Cliccando sui link forniti la narrazione è sempre la stessa, resa assai meno credibile dal fatto che a. l’immagine che rappresenta Fazio proviene da una foto carceraria americana (come si vede dalle divise dell’agente e del prigioniero) malamente ritoccata e b. Fabio Fazio viene introdotto nella storia non come conduttore, ma come improbabile ospite di Bruno Vespa sulla ormai rivale RAI.



A parte questi dettagli già stridenti e dissonanti, la narrazione è la stessa: Fazio comincia a descrivere un metodo per “ottenere grande ricchezza senza lavorare”, Bruno Vespa lo pungola chiedendogli di rivelare al popolo bisognoso il segreto di fama e gloria, Fazio tentenna dicendo che “funziona nell’80% dei casi”, Bruno Vespa comincia a investire in Cryptovalute in diretta diventando miliardario, Bankitalia ordina lo stop della trasmissione per arrestare Fabio Fazio, rinchiuderlo nelle segrete assieme agli altri personaggi e diffidare Bruno Vespa dal rivelare il segreto della ricchezza eterna.

A questo punto “lo staff di Porta a Porta”, col piglio eroico di chi fuggirebbe dalla Morte Nera coi piani per sconfiggere il malvagio Darth Vader, decide di pubblicare su una serie di messaggi sponsorizzati il segreto della ricchezza e la verità sulla brutale detenzione di Fabio Fazio invitando un’orda di bot e finti commentatori a confermare di essere miliardari invitando il pubblico a investire in cryptovalute prima che Bankitalia fermi tutto.

Ovviamente si tratta di Cryptoscam, mezzucci poco evoluti per invogliare ad investire usando personaggi famosi come testimonial. Nelle forme più evolute della truffa si usano infatti video creati con l’Intelligenza Artificiale, come interi discorsi con le voci di Elon Musk e Giorgia Meloni montati su video col labiale ricostruito allo scopo.

Per simpatia possiamo registrare una variante della bufala: secondo tale variante Vanessa Incontrada sarebbe stata querelata, sequestrata e percossa da non meglio precisati “medici dietologi”, ma avrebbe vinto la causa e riguadagnato la libertà condannando i suoi aguzzini a dare “soldi in beneficienza”.

Rendendo una vecchia bufala ormai meno credibile.

