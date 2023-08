Scammer di mezzo mondo hanno scoperto un nuovo format truffaldino per proporre improbabili vendite e investimenti: la “truffa del Crypto” si estende anche a segreti dietologici e di altra natura, come nel caso di Vanessa Incontrada.

Il post è un clone quasi perfetto dell’altrettanto improbabile messaggio alla nazione di Carlo Cracco, sbattuto in galera per due mesi per aver venduto agli Italiani il segreto della ricchezza.

Gli assurdi falsi articoli di giornale su Vanessa Incontrada querelata per aver perso peso

Anche in questo caso la ricetta si compone degli stessi mefitici ingredienti: un falso giornale (nel caso da noi screenato Grazia, in altri casi segnalatici altri quotidiani come Il Giornale, però irraggiungibili al momento della stesura) o programma televisivo (nel caso con false screen) ospita un’intervista ad un famoso.

Il famoso di turno ad un certo punto deraglia l’intervista per svelare un “segreto che la kasta non vuole che sappiate”, in questo caso una dieta con integratori di cui “casualmente” appare un link di vendita che chiede numero di telefono e nome con un timer che si resetta arrivato al minuto per creare l’illusione di una scadenza in corso.

Link di vendita che, come per il finto articolo di giornale, non porta ad alcun portale di alcun produttore, ma solo al solito mezzo per guidarvi su servizi in abbonamento o spingervi a dare dati personali.

Per stimolare e fomentare la stolida avidità “antikasta” in tutte le storie appaiono i “Poteri Forti”: nel caso già visto di Cracco era Bankitalia che mandava le sue “squadracce della morte” per arrestare il cuoco.

Nel caso di Vanessa Incontrada abbiamo “I Dietologi”, con una strizzata d’occhio alla violenza contro i medici inagurata da mesi di campagne martellanti novax durante il periodo pandemico che portano in tribunale la showgirl e un finale “catartico” in cui Vanessa Incontrada vince la causa e costringe la “Kasta dei medici” a versare soldi agli orfanelli.

Tutto nella storia è stato costruito a tavolino per solleticare gli istinti di pancia del lettore: la Kasta cattiva dei medici che si arricchisce col sopruso e viene condannata a pagare gli orfanelli dalla “veraggente”, una showgirl nota per aver parlato apertamente della sua forma fisica che improvvisamente fa un “passo indietro” e diventa testimonial di metodi per il dimagrimento e un famoso quotidiano.

Nessuno di questi elementi è vero: il quotidiano è stato ricreato su altre pagine scollegate (e destinate ad essere buttate giù quando l’inganno sarà scoperto o quando gli host si renderanno conto di cosa gli è stato appioppato), i vari link di acquisto portano alla solita richiesta di dati personali e il VIP è ignaro di tutto questo.

E persino gli acquirenti entusiasti dell’affare in realtà non esistono.

Conclusione

Si tratta del solito tentativo di scam, un sito civetta creato per ingannarvi e convincervi ad acquistare prodotti che non riceverete mai, sponsorizzati da VIP usati come testimonial a loro insaputa.

