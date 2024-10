Il Giappone scopre nanobot nei vaccini e li abolisce? Solo nelle fantasie novax (con un aiuto dell’AI)

Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook quantomeno ricorsivo. Il post contiene un link a Telegra.ph, piattaforma di webwriting (scrittura e condivisione di testi) offerta da Telegram, che a sua volta riporta contenuti pubblicati su un canale Telegram.

Piattaforma che sappiamo benissimo avere enormi problemi di moderazione che sta risolvendo solo recentemente, che inevitabilmente hanno avuto riflessi sul suo patron Pavel Durov, e che per questo è la casa dei “siti Doppelganger”, falsi articoli attribuiti a testate occidentali che diffondono false narrative, spesso anti-occidentali, novax e complottiste, come in questo caso.

La falsa notizia dei nanobot nei vaccini è infatti una “mutazione” di una precedente serie di fake news, che giustificava la falsa abolizione dei vaccini con l’insorgenza di “turbocancri” (concetto del tutto inventato dalla narrativa novax che vorrebbe i vaccini creare cancri aggressivi ed iperveloci in grado di manifestarsi e uccidere a mesi se non settimane dall’inoculazione) e con la scoperta delle “morti improvvise” e degli “eventi avversi”, altro tipico feticcio della loro narrativa.

Il Giappone scopre nanobot nei vaccini e li abolisce? Solo nelle fantasie novax

Secondo il post, scritto col puerile e “semplice” linguaggio del “famo a capisse” tipco delle fake news, un “team di scienziati giapponesi ha notato anomalie nei campioni di sangue degli individui vaccinati”, scoprendo “potenzialmente controllare o manipolare il comportamento umano, diventando una questione di grave sicurezza nazionale e di salute pubblica”.

Così il governo si sarebbe “scusato in modo umiliante” gettando nel panico le “Elite Mondialiste e Big Pharma” che starebbero nascondendo la notizia.

Il linguaggio appare semplificato per una ragione: il testo pubblicato in Italiano è una traduzione meccanica dal portale in lingua inglese AMG-Group, portale che tra le sue notizie riporta cose come “un messaggio urgente di QAnon“, con riferimento alla nota teoria cospirativa del Pizzagate, per cui Trump e un manipolo di “veri patrioti” starebbero salvando il mondo dai Dem che mangiano i bambini sulla pizza per diventare immortali e un post in cui si invitano i Patrioti a “Reclamare l’America con Trump”.

Non è la cosa più strana del post, che ad una analisi approfondita con un tool apposito (zeroGPT), rivela di essere stato composto con un pesante editing a mezzo AI

Va da sé che la campagna vaccinale in Giappone prosegue, coi vaccini di nuova formulazione offerti alle fasce di età a rischio e il ritiro delle vecchie formulazioni perché come per i vaccini antiinfluenzali, anche la vaccinazione antiCOVID è ormai un appuntamento annuale da aggiornarsi in base alle varianti prevalenti.

Ricordiamo infatti che l’articolo non può andare oltre “anonimi scienziati” che hanno scoperto i “nanobot nei vaccini” perché in nessun vaccino, né antiCOVID né altro, ci sono nanobot, grafene o altre bizzarre creature e/o sostanze misteriose.

Peraltro oltre a riesumare le vecchie fake news sulla campagna vaccinale in Giappone, la bufala riesuma la vecchia teoria dei vaccini in grado di “controllare le menti” rendendo i novax gli unici liberi pensatori o “umani purosangue” rimasti: teoria scientificamente impossibile e compensatoria.

Consente cioè ai novax di immaginarsi superuomini per procura, ipotizzando improbabili programmi di accoppiamento tra “zerodosi” o il sogno segreto di vedere tutti i vaccinati morire per ereditare in tal modo il “posto nella società” che essi sentono essergli negato dai “poteri forti”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.