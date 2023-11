Il ritorno della follia dello sperma novax corre sui social

Ne avevamo già parlato in passato. Tra i vari deliri di onnipotenza (e non solo) dei novax c’era la mania dello sperma. E non stiamo scherzando. Orde di novax improvvisamente inventarono che la loro “purezza di sangue” da Voldermort mancati li avrebbe non solo sollevati da una vita di mediocrità a vomitare fiele sui social e su Telegram, ma li avrebbe resi autentiche macchine del sesso.

Un po’ come in quei film post-apocalittici dove l’ultimo dei falliti quando crolla la civiltà si improvvisa predone e capobanda con tanto di harem di donne bellissime e ricchezze in cantina, i novax sognavano di diventare inarrestabili macchine del sesso con orde di pulzelle pronte a tutto pur di accopparsi col loro genoma purificato.

O quantomeno, rivendere sperma, sangue ed altri fluidi corporei come una valida alternativa al trovarsi un lavoro.

Abbiamo avuto già modo di vedere come, salvo quale estemporanea e fallimentare iniziativa l’iniziativa tragicamente priva di ogni base scientifica e logica non ha avuto seguito.

Eppure, ad anni ormai dall’inizio della pandemia e nel passaggio alla fase di convivenza attiva col virus, ecco che essa ritorna.

Il ritorno della follia dello sperma novax

Sui social svariate persone con nickname come lo “Sperminator” (portamanteu tra Terminator e sperma) continuano a chiedere sperma novax per produrre in proprio figli novax (che magari si vaccineranno contro la qualunque solo per protesta contro i genitori) cresciuti lontano dal “mainstream”.

Ovviamente, creare un mercato parallelo del seme a mezzo social introduce più problemi di quelli che risolve, ma questo è il mondo novax.

