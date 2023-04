Magnate complottista vorrebbe vendere sperma novax su Gettr: sembra il titolo di una barzelletta, ma è il risultato dell’esistenza di personalità vicine al Bannon a sua volta vicino a Trump, sovranista e novax e Gettr, social della galassia alt-right che tra i suoi punti di forza ha una moderazione piuttosto “libera”.

Guo Wengui, miliardario cinese in esilio dalla nativa Cina (dove risulta accusato di frode) avrebbe infatti, a suo dire, preparato diverse scorte della desiderata sostanza e mandato in sollucchero i frequentatori del “social alt-right” promettendo la vendita a Giugno.

A prescindere dall’esistenza delle scorte di “sperma novax”, va detto che la sola proposta è una strizzata d’occhio al fondamentalismo complottista americano.

La teoria l’abbiamo vista più volte: si basa sulla comprovata fake news secondo cui il vaccino COVID19 trasformerebbe il sangue in “maionese nera” e renderebbe lo sperma dei vaccinati infertile e inutile.

Una bizzarra fantasia di potenza novax dove gli stessi si descrivono come “purosangue” (non a caso, il termine che nei romanzi di Harry Potter i Mangiamorte, i fanatici seguaci di Voldemort, usano per descriversi…) e dove immaginano la Pandemia come una grande occasione.

Un’0ccasione in cui, finalmente, le donne faranno a gara per farsi inseminare dalla loro presunta virile potenza novax, arrivando ad ipotizzare un futuro in cui la fake news della “spike del vaccino che si diffonde mediante sperma” li renderà improvvisamente delle dinamo sessuali irresistibili.

Il miliardario arriva a cavalcioni della discussione, promuovendo una eBay dello sperma novax, con tanto di test per assicurarsi che i donatori siano dei “sanguepuro”.

E lo fa su un social nel quale non solo è sospettato (ma disputato, va detto per amor di verità) un suo coinvolgimento economico, ma è sicuro un coinvolgimento politico, sociale ed ideologico, essendo perlopiù frequentato dal demografico alt-right coincidente col profilo dei MAGA e dei QAnon.

Maschi bianchi americani duri e puri seguaci del Tycoon Trump, pronti a bere ogni complotto e crederci con tutte le loro forze. Fino al punto di sognare un mondo (degno più di un manga erotico che della vita reale) in cui il frutto delle loro gonadi sia il “nuovo Bitcoin”.

