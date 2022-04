Bufera su Formigli per invito a Steve Bannon a PiazzaPulita: confermate le parole orribili su Fauci

Fa discutere moltissimo, in queste ore, la decisione di Corrado Formigli di invitare Steve Bannon alla puntata di PiazzaPulita che andrà in onda giovedì 21 aprile. Avevamo parlato di lui in passato con altri approfondimenti, mentre in occasione della sua apparizione di questa sera su LA7 ci sono stati posti altri quesiti. Ecco perché abbiamo analizzato alcune delle “malefatte” che gli vengono imputate, soprattutto in merito ad una vecchia uscita su Fauci, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio arrivati a questo punto.

Le accuse che piovo su Steve Bannon dopo l’invito di Formigli a PiazzaPulita: non solo le parole su Fauci

Per farvela breve, quali sono le colpe imputate a Steve Bannon. Uno dei collaboratori più stretti di Trump, effettivamente, è reduce da un biennio decisamente movimento. Una serie di episodi che hanno indotto diversi utenti a criticare la decisione di Corrado Formigli di dargli spazio su LA7 in giornata. In primo luogo, parliamo di un personaggio che è stato arrestato per oltraggio al Congresso a Novembre. Dettaglio non certo secondario negli Stati Uniti.

Tuttavia, sono le dichiarazioni rilasciate a novembre 2020, come riporta Il Sole 24 Ore, a creare scalpore ancora oggi. Nello specifico, Steve Bannon si augurò la decapitazione di Anthony Fauci e del direttore FBI Christopher Way. Aggiungiamo il fatto di essere ideologo dei movimenti di estrema destra negli USA (e lo fu del rally “United the Right” dei suprematisti bianchi nel 2017).

A chiudere il cerchio, troviamo il fatto che sia stato uno dei “pensatore” dell’insurrezione in Campidoglio che ha ucciso cinque persone. Infine, è stato promotore dell’ondata di fake news sui brogli elettorali mai avvenuti durante le elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2020. Tutto l’elenco riportato oggi, per forza di cose, ha generato pesanti critiche nei confronti di Corrado Formigli dopo l’invito a PiazzaPulita su LA7.

