L’immaginario “Stato di Emergenza in Giappone per i vaccini da turbocancro”

L’immaginario “Stato di Emergenza in Giappone per i vaccini” è l’ultimo atto (in ordine cronologico, sappiamo ce ne saranno altri come ce ne sono sempre) di un filone di disinformazione ormai decotto.

Anche grazie alla vaccinazione la fase emergenziale COVID19 è fortunatamente alle spalle, eppure ci sono gruppi di novax in rete più o meno organizzati che continuano a martellare su di essa, mentalmente bloccati a quel 2020 ormai anni luce.

Un post social con tanto di foto artefatte nei commenti millanta un “aumento significativo” delle “forme di turbocancro”.

Quest’ultimo già termine che denota la natura di fake news dalla notizia: “turbocancro” è un termine destituito di ogni fondamento scientifico e tecnico ad esempio, usato spesso in diverse bufale a tema novax per esprimere la screditata teoria che i vaccini con mRNA provochino forme di cancro ultrarapido la cui manifestazione risulta incompatibile con le leggi più elementari della biologia.

Come al solito semplicemente i novax hanno preso uno studio e, come dimostrato dai colleghi di Reuters, l’hanno reintepretato a modo loro scegliendo solo le conclusioni favorevoli alla desueta e falsificata “teoria del turbocancro”.

Ad esempio, come dimostrato dal dottor Jeffrey Morris, docente di sanità pubblica e medicina preventiva e direttore della divisione Biostatistica dell’Università di Pennsylvania, lo studio citato non contiene alcun dato statistico ed epidemiologico che collega vaccinazioni a tumori.

Non contiene ovviamente nessuna prova dell’esistenza stessa dell’esoterico concetto di “turbocancro” e, ovviamente, essendo un paper non è un testo legislativo quindi semplicemente nessuno ha dichiarato alcuno stato di emergenza.

Non è possibile capire se la teoria dello “Stato di Emergenza da Turbocancro” sia dovuta a dolo, ovvero volontaria disinformazione creata per cercare di riaccendere l’ormai declinante fenomeno novax, o semplice ignoranza delle più elementari nozioni necessarie alla lettura e comprensione di un testo scientifico, fattostà che si tratta di un documento del tutto falsificato e riletto artatamente.

