Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook secondo cui il grafene causa piccole esplosioni col 5G come i cercapersone in Libano. Per essere precisi fino in fondo il post recita:

“Avete notato cosa sta succedendo in Libano, stanno scoppiando elettrodomestici e telefoni tramite il 5G.Stessa cosa avviene nei vaccinati con grafene piccole esplosioni che causano emorragie interne”

Un post che denuncia chiaramente l’assoluta mancanza di conoscenza di come funzionino i vaccini, i cercapersone, il grafene e il 5G.

Il tutto in poche righe.

Il grafene causa piccole esplosioni col 5G come i cercapersone: sillogismi irreali e spericolatii

Abbiamo già avuto modo di osservare in passato come non vi sia traccia di grafene nei vaccini.

Sostanza assurta nel mondo del complotto a nuovo “grande Satana”, munito di proprietà misteriose e contrarie alle leggi della fisica stessa come la capacità di attrarre metalli (il grafene non è magnetico) e “interpretato” nei vari “video a supporto” da sostanze che grafene non sono come un mucchietto di cuscinetti a sfera immersi nell’olio di ricino, il “magnetic slime” (esperimento per studenti che prevede mescolare colla e particelle metalliche per ottenere uno “slime” che reagisce ad una calamita posta sotto il tavolo) oppure forme di vita marina (un platelminta nel video inviatoci) spacciato per una creatura artificiale” e predatrice composta dalla sostanza.

Il grafene nei vaccini non c’è: se vi fosse non avrebbe la capacità di esplodere di fronte al 5G. Non almeno più che una matita di prendere spontaneamente fuoco mentre state telefonando ad un amico, almeno.

Come abbiamo avuto modo di vedere, i cercapersone esplosi in Libano sono vittima di un attacco agli approvigionamenti, ovvero un lotto di cercapersone prodotti su licenza sono stati manomessi per inserire piccole cariche esplosive accanto alla batteria (col sospetto possibile ma meno plausibile di una manipolazione del BMS, il sistema di gestione della batteria).

I cercapersone infatti non si poggiano sulla rete radiomobile, quindi non si poggiano sul 5G: motivo per cui Hezbollah ha sostituito tutti i cellulari coi cercapersone.

Il post pertanto contiene una serie gravissima di errori tecnici e fattuali che perpetuano la fake news degli “eventi avversi”, ovvero la capacità del vaccino COVID di “nuocere a distanza”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.