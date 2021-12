No, non è vero che il Giappone “mette in guardia dai gravi effetti collaterali” dell’immunizzazione

No, non è vero che il Giappone “mette in guardia dai gravi effetti collaterali” della vaccinazione. E sarebbe un fact checking breve ed agevole, nonostante la pletora di articoli, condivisioni social e catene di S.Antonio girate in questi giorni e censite dai colleghi di Facta.

Si parlerebbe addirittura di una serie di misure del governo per avvisare la popolazione di “effetti gravi come la miocardite” e impedire presunte discriminazioni.

Tutte cose, come esaminato e verificato, del tutto false. Il Giappone non “mette in guardia dai gravi effetti collaterali” dei vaccini come si può notare dall’ultimo aggiornamento (risalente al mese di agosto 2021) dei documenti informativi riguardanti i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca (qui, qui e qui).

È pur vero che tra i possibili effetti collaterali, e tra quelli meno frequenti, ci sia, particolarmente tra i 20 e i 29 anni, una leggera miocardite destinata a risolversi rapidamente e senza postumi.

Ma sapete cosa altro può provocare forme di miocardite ben più gravi e con ulteriori sintomatologie e postumi? COVID19 stesso, che peraltro porta anche un insieme di complicazioni con perduranti effetti collaterali.

Le miocarditi causate dal vaccino non sono un segreto: sono censite tra gli eventi estremamente rari, e nessuna autorità per questo mette in guardia dai gravi effetti collateralie sconsigliato la vaccinazione, che anzi resta uno dei presidi primari, assieme a igiene e distanziamento sociale, per la lotta a COVID19.

