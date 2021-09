La ministra neozelandese allo sviluppo sociale Carmen Sepuloni era in collegamento con l’emittente locale Radio Samoa per un intervento in diretta, quando il figlio è entrato nella stanza mostrando una carota a forma di pene. La ministra lo ha scacciato, ma in poche ore il video è diventato virale.

In un anno di pandemia e restrizioni, e con le ospitate televisive ridotte all’intervento in remoto, se ne sono viste tante. Il bambino che entra nella stanza per mostrare in diretta televisiva una carota a forma di pene è solo uno degli ultimi episodi di questa epoca storica di grandi cambiamenti nei format televisivi.

Alcune ore dopo la stessa Carmen Sepuloni ha esorcizzato l’imbarazzo e ha postato lo stesso video sulla sua bacheca social, accompagnato dal messaggio:

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu

— Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021