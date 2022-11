Il bodybuilder Doug Brignole morto per il vaccino anti Covid: la notizia è infondata

Negli ultimi giorni sui social è stata condivisa la notizia del decesso di Doug Brignole, “morto per il vaccino anti Covid”. L’informazione arriva da un post presentato nella formula “immagine + testo” ma senza fonti che dimostrino la causa della morte del bodybuilder.

È vero che Doug Brignole, 62 anni, è morto il 13 ottobre 2022, ma il suo decesso non è legato al vaccino anti Covid. Le cause del decesso sono riportate nel rapporto del medico legale di Los Angeles, consultabile sul web.

Il post

“Chi crede che i vaccini uccidano, mi può usare come test. Se muoio, avevate ragione, altrimenti dovrete ammettere di esservi sbagliati e di essere stati fuorviati“.

Doug Brignole è morto improvvisamente giovedì scorso.

Il messaggio di Doug Brignole

Il 5 aprile 2021 il bodybuilder aveva pubblicato un post in cui annunciava di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid:

Mi sono vaccinato! Bene, il primo di due. Facciamolo, così possiamo tornare a viaggiare, andare ai concerti e divertirci. Ho ricevuto il mio vaccino ieri, e non ho avuto problemi. Il mio deltoide era un po’ dolorante, ma per il resto andava bene. Siamo tutti coinvolti, quindi facciamo la nostra parte per battere il virus.

Non sono mancati i commenti degli antivaccinisti, per questo Doug Brignole aveva commentato lo stesso post con queste parole il giorno dopo, il 6 aprile 2021:

Ho abbastanza fiducia nel vaccino, sulla base della mia ricerca, per farlo. Quelli di voi che pensano che il vaccino uccida le persone possono usarmi come test. Se muoio, avevate ragione. Se non muoio e non ho effetti negativi, vi sbagliavate e dovreste ammetterlo (almeno a voi stessi). Meglio ancora, dovreste ammettere di essere stati fuorviati e dire al mondo chi vi ha ingannato, in modo che altre persone possano trarre vantaggio dall’evitare quei creatori di paura.

È dunque vero che Doug Brignole aveva scritto queste parole. Il bodybuilder lo aveva fatto in risposta ai no-vax che lo avevano aggredito e deriso sotto il post originale in cui aveva annunciato di essersi sottoposto al vaccino anti Covid.

Le cause della morte di Doug Brignole non sono legate al vaccino

La teoria sulla morte di Doug Brignole correlata al vaccino ha cominciato a circolare in acque internazionali, come dimostra l’analisi dei colleghi di FactCheck.org. L’articolo presenta il rapporto del medico legale di Los Angeles (qui il documento, qui la scheda sul sito istituzionale della contea di Los Angeles).

Nel documento leggiamo che il bodybuilder è morto a causa dell’infezione da Covid-19 aggravata da una malattia cardiovascolare arterosclerotica che, come ben noto, abbassa la soglia di difesa del corpo dagli effetti della malattia.

In nessuna parte del documento si fa riferimento al vaccino anti Covid come causa della morte di Doug Brignole.

Quindi?

Doug Brignole non è morto a causa del vaccino anti Covid, bensì per un’infezione da Covid-19 aggravata dalla sua malattia cardiovascolare arterosclerotica. Chi attribuisce la morte del bodybuilder al vaccino non presenta alcuna prova per dimostrarlo.

