Ignorate il cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua: truffa garantita su WhatsApp

Abbiamo ancora segnalazioni, oggi 14 aprile, in merito al cesto di cioccolato Ferrero, apparentemente gratis per tutti a Pasqua 2022. Tocca pertanto riprendere l’argomento che abbiamo trattato ad inizio settimana sul nostro sito, anche perché in quel frangente, pur nutrendo tantissimi dubbi sull’origine della catena, non avevamo la certezza totale che potesse trattarsi di un escamotage per mettere a rischio la vostra sicurezza digitale. Ora, però, possiamo mettere da parte qualsiasi dubbio.

Perché si parla di truffa con il cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua

Su quali basi riusciamo a parlarvi di truffa, in merito al messaggio WhatsApp che mette in risalto il fantomatico cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua? La conferma che dietro la catena virale ci siano malintenzionati ci arriva direttamente dall’azienda, che attraverso un post pubblicato su Facebook ha provato a mettere tutti in guardia di recente. Qualcuno, a tal proposito, ha sollevato anche domande specifiche:

“Io purtroppo ci sono cascata oggi, mi auguro che non mi mandino pacchi a casa che devo pagare io o che si spaccino per me, anche perché non ho dato dati della banca o altro, volevo sapere se a qualcuno hanno sottratto soldi o fatto altro“.

A tal proposito, possiamo dare qualche piccola rassicurazione a chi ha creduto alla storia del cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua 2022. Se avete selezionato il link presente nella catena WhatsApp, magari rispondendo alle domande del questionario fake, non avete automaticamente “attivato la truffa”. Questa, infatti, si concretizza nel momento in cui effettuate il pagamento minimo per ricevere il regalo a casa.

Inserendo i dati della carta di credito o di un conto nell’apposita pagina, pensando di ricevere in questo modo il cesto di cioccolato Ferrero gratis per Pasqua 2022, consegnerete in automatico informazioni delicatissime a chi ha ideato la truffa. Monitorate sempre il vostro saldo se nutrite sospetti in merito, anche se la soluzione migliore sarebbe quella di bloccare tutto, prima che sia troppo tardi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.