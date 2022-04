Torna su WhatsApp la truffa sul regalo con cesto Ferrero Rocher di cioccolato per Pasqua 2022

Ci sono alcune precisazioni da fare a proposito del cesto Ferrero Rocher, in merito al messaggio WhatsApp che investe anche Pasqua 2022 con un regalo di cioccolato destinato a far discutere. Già, perché la catena che ci è stata segnalata ha decisamente le sembianze di una truffa, se non altro perché in passato abbiamo già affrontato questioni simili. Anche in occasione di San Valentino. Bisogna fare molta attenzione oggi 11 aprile, dunque, visto che in tanti potrebbero cascarci, soprattutto coloro che hanno meno esperienza in queste situazioni.

Possibile truffa su WhatsApp con il regalo del cesto Ferrero Rocher di cioccolato per Pasqua 2022

Come si materializza la probabile truffa di queste ore? Ci è stato segnalato che sta circolando su WhatsApp un messaggio che parla del regalo con cesto Ferrero Rocher per Pasqua 2022. Solita storia, visto che all’interno della catena viene veicolata una presunta promozione apparentemente concepita per le festività ormai imminenti. Al suo interno, anche un link che rimanda ad una pagina esterna, che non riguarda minimamente il sito ufficiale del noto produttore.

Abbiamo osservato le varie iniziative di marketing dell’azienda, così come le comunicazioni social, ma ad oggi non c’è alcun riferimento al presunto regalo con cesto Ferrero Rocher per Pasqua 2022. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, riguardano soltanto i chiarimenti ufficiali in merito al caso Salmonella:

“Le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, non sono coinvolte dal richiamo, perché prodotte in Italia ad Alba (CN). Per maggiori informazioni e per i dettagli dei prodotti coinvolti, puoi visitare questa pagina“.

Probabile che la catena rimandi ad un questionario, al termine del quale vi verrà richiesto un piccolo contributo per la consegna del regalo. A quel punto, partirà il vero e proprio attacco hacker per svuotare la vostra carta di credito. Dunque, altamente probabile la truffa su WhatsApp in merito al presunto regalo con cesto Ferrero Rocher di cioccolato per Pasqua 2022.

