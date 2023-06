I video russi della diga di Nova Kakhovka non riguardano la sua distruzione, e questo è un dato di fatto. Le “fonti russe” hanno però cominciato a diffondere una serie di video dichiarando di aver individuato quel momento

Video usati per giustificare la versione filorussa, quella di un improbabile lancio di missili da una batteria HIMARS in territorio ancora occupato dagli Ucraini.

Teoria fisicamente possibile come lanciare una bomba carta dalla Stazione Termini a Piramide a Roma usando un obice ad aria compressa e distruggere un palazzo.

Ma andiamo con ordine.

I video russi della diga di Nova Kakhovka non riguardano la sua distruzione

Avevamo già parlato dell’ondivaga ricostruzione dei media e dei canali telegram filorussi dell’accaduto. Dovreste rileggere il nostro precedente articolo qui, che dettaglierà come nel corso di una sola mattinata, dalle ore 6 alle ore 12, la narrazione filorussa è scivolata da non è successo niente a gli Ucraini ci bombardano con le armi degli Uomini Occidentali.

E dovreste rileggere il nostro precedente articolo sul fatto che, non esistendo foto e video della distruzione della diga, durante i primi momenti sono state usate immagini di repertorio.

Immagini che comprendono le foto satellitari MAXAR scattate prima e dopo la distruzione: il durante manca.

Quindi abbiamo un presunto video della distruzione, che è esattamente quello di cui abbiamo parlato in questo articolo tratto da una serie di immagini di repertorio del 2022.

È stato portato all’attenzione un secondo video, che però afferisce ad un momento in cui la diga è stata già distrutta.

E riguarda il c.d. “ecocidio”: come evidenziato negli articoli precedenti che temiamo non avete letto, la massa d’acqua ha portato in circolo per i territori allagati una grande quantità di combustibile e lubrificante per macchinari e mine lasciate dai Russi stessi nel tentativo di fermare l’avanzata Ucraina.

Mine che impattano su edifici e sugli stessi rottami della diga, evidentemente già distrutta, col pesante sospetto di una operazione Russa per a. bloccare l’avanzata Ucraina e b. “punire” i territori ribelli causando un ecocidio tale da renderli inutilizzabili per l’Ucraina e dipendenti per generazioni dall’Invasore Russo.

Conclusione

I presunti “video della distruzione della diga” diffusi dalle Fonti Russe sono video decontestualizzati che non riguardano quel momento.

