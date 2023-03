I 10 migliori podcast true crime da ascoltare su Spotify e altre piattaforme

“Bufale, chi siete voi per stabilire quali siano i migliori podcast true crime?”, semplici appassionati che con i lettori-e-non-solo vorrebbero condividere una parte interessante del mondo degli algoritmi.

Chi scrive è un utente Spotify Premium che mentre batte parole sulla tastiera per portare a casa l’ennesima giornata di parole e notizie è solito cercare un sottofondo. Quando non c’è voglia per l’ennesima playlist darkwave o progressive metal, quando non c’è un album interessante, ci sono i podcast. La categoria true crime su Spotify è piuttosto ricca, anche quando si parla di cronaca nera italiana.

I podcast true crime che elencheremo non sono in ordine di qualità né di gradimento, per cui l’elenco è disposto secondo una logica del tutto casuale.

01) Rumore (6 episodi)

Rumore è una monografia sul caso di Federico Aldrovandi, un ragazzo di 18 anni morto a Ferrara il 25 settembre 2005. Il podcast realizzato da Francesca Zanni insieme a Enrico Bergianti ricostruisce la vicenda tramite le informazioni incrociate dei testimoni, le testimonianze degli amici che si trovavano in compagnia di Federico fino a pochi istanti prima della morte e le parole della famiglia e dell’avvocato Fabio Anselmo.

Ascolta Rumore

02) La città dei vivi (8 episodi)

La città dei vivi è ispirato dal libro inchiesta di Nicola Lagioia, che ha curato anche questo progetto insieme ad Alessia Rafanelli. Questo podcast racconta l’omicidio di Luca Varani, ucciso il 4 marzo 2016 da Manuel Foffo e Marco Prato. Non un semplice racconto sulla morte del giovanissimo ragazzo del quartiere La Storta, bensì una vera e propria riflessione sulla Roma contemporanea e su tutti i suoi strati sociali, con la partecipazione di esperti e di persone molto vicine alla vittima e ai suoi assassini.

Ascolta La città dei vivi

03) Polvere (8 episodi)

Polvere ripercorre le indagini svolte per l’omicidio di Marta Russo, avvenuto nel cortile del dipartimento di Giurisprudenza dell’università La Sapienza di Roma il 9 maggio 1997. Per la morte della giovane studentessa furono condannati Salvatore Ferraro e Giovanni Scattone, ma con questo podcast si evidenzia l’errore della prima perizia effettuata dalla finestra dell’aula 6, dove furono trovate tracce di polvere da sparo. Le autrici sono Chiara Lalli e Cecilia Sala.

Ascolta Polvere

04) Willy, una storia di ragazzi (7 episodi)

Willy, una storia di ragazzi è un podcast – mentre scriviamo – ancora in divenire dal momento che gli autori stanno ancora rilasciando periodicamente le nuove puntate. Come il titolo suggerisce, il progetto ricostruisce la storia di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro (RM) il 6 settembre 2020. Gli autori dedicano alla giovanissima vittima della violenza una ricostruzione appassionata e arricchita dagli amici più intimi. Gli autori sono Christian Raimo, Teho Teardo, Claudio Morici, Alessandro Coltrè e Alberto Nerazzini.

Ascolta Willy, una storia di ragazzi

05) Metanolo (8 episodi)

Metanolo ripercorre lo scandalo del vino adulterato che colpì l’Italia nel 1986, quando alcuni residenti della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, furono intossicati. 19 persone morirono proprio a causa di quelle bottiglie di vino che contenevano metanolo, appunto, mentre 153 rimasero intossicate. Alcune delle vittime sopravvissute subirono danni permanenti a livello neurologico.

Ascolta Metanolo

06) Il gigante buono (8 episodi)

L’attrice Letizia Bravi ricostruisce la tragica vicenda dell’omicidio di Elisa Pomarelli, scomparsa a Piacenza il 25 agosto 2019 e ritrovata cadavere il 7 settembre 2019. Elisa, 28 anni, era stata uccisa dall’amico Massimo Sebastiani in quanto omosessuale e dunque non disposta a ricambiare le sue attenzioni. Il titolo del podcast si riferisce all’etichetta di “gigante buono” che la stampa attribuì all’assassino della Pomarelli, una delle tante “bugie che ci raccontiamo”, secondo l’autrice del podcast.

Ascolta Il gigante buono

07) Veleno (8 episodi)

Di Veleno si è parlato tanto, anche quando è diventata una docufiction caricata su Amazon Prime Video. Pablo Trincia e Alessia Rafanelli ripercorrono il caso dei diavoli della bassa modenese, ovvero il caso scoppiato tra il 1997 e il 1998 in cui 20 persone furono accusate di condurre culti satanici e pedofilia in famiglia contro alcuni bambini. Di quegli abusi e quei riti non furono mai trovate prove, ma i bambini furono allontanati dalle loro famiglie.

Ascolta Veleno

08) Il dito di Dio (9 episodi)

Il dito di Dio, senza girarci troppo intorno, racconta il disastroso naufragio della nave Costa Concordia con la voce di Pablo Trincia. Ad oggi questo show è uno dei podcast di maggiore successo su Spotify e su tutte le altre piattaforme di streaming.

Ascolta Il dito di Dio

09) Demoni urbani (in corso)

A differenza degli show che abbiamo appena illustrato, Demoni urbani è un contenitori di tantissimi casi. Ogni episodio è dedicato a un caso singolo. Questo podcast è probabilmente il più apprezzato dagli appassionati di true crime, con la voce intrigante di Francesco Migliaccio che racconta ogni storia di cronaca nera con un taglio teatrale. Demoni urbani ha dedicato puntate intere a Marco Mariolini, Rodney Alcala, Santa Maria Goretti, Gloria Rosboch e un’infinità di altri casi italiani e internazionali.

Ascolta Demoni urbani

10) Dee Giallo (in corso)

Come Demoni urbani, questo podcast non è monografico ed ogni episodio è dedicato a una singola storia. Per i nostalgici di Blu notte, Dee Giallo ha la voce di Carlo Lucarelli che anche in questo mondo di streaming si occupa dei più interessanti casi dell’Italia e non, da Franca Viola a Luigi Tenco, dalla Banda della Magliana al serial killer Ted Bundy.

Ascolta Dee Giallo

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.