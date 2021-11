Hanno dovuto trattenere Ghali contro Salvini a San Siro: che squadra tifa e ricostruzione

Non è interista Ghali, se vi state chiedendo che squadra tifa dopo averlo visto contro Salvini. Situazione tesa allo stadio San Siro di Milano tra Ghali e Matteo Salvini, con una lite a distanza che ha creato non poca confusione tra i presenti. Il tutto è avvenuto quando c’è stato il pareggio del Milan contro l’Inter, era la serata del derby e molti vip erano presenti allo stadio.

Che squadra tifa Ghali: chiarimenti sul cantante contro Salvini

Si torna a parlare di Salvini, dunque, ma non per montaggi recenti come quelli da noi trattati. Il punto è che sia Ghali che Matteo Salvini sono di fede rossonera, tant’è che entrambi erano in tribuna proprio dove solitamente c’è la dirigenza del Milan. Al gol dei rossoneri Ghali si è scagliato contro Matteo Salvini, lasciando i presenti alquanto perplessi ed attoniti, lo stesso Salvini è sembrato stupito dalla reazione del rapper.

Non è chiaro cosa abbia scatenato l’ira di Ghali, sta di fatto che da tempo il rapper ha mostrato la sua antipatia nei confronti di Salvini, lo fa durante le interviste e lo ha fatto anche in alcune canzoni. Il tema scottante resta quello dell’immigrazione, è chiaramente questo l’argomento che contrappone i due personaggi pubblici, ma cosa c’entra tutto ciò durante il derby di Milano? Questo non è dato sapere, sta di fatto che Salvini, appena ha visto Ghali così inviperito, ha preferito mandargli dei baci, un modo per evidenziare come le sue parole non lo stessero assolutamente toccando.

Cosa si sono detti però non si sa, ma la Lega questa stamattina ha diramato un comunicato stampa in cui ha parlato di questo episodio spiacevole avvenuto durante il derby di Milano. Qui si legge che Ghali si è avvicinato a Salvini, seduto in tribuna insieme al figlio, ed ha iniziato ad insultare il leader della Lega, era in uno stato di evidente agitazione ed ha più volte accusato il politico su questioni riguardanti l’immigrazione, provando a riprendersi con il cellulare.

In pochi secondi Ghali è stato subito allontanato ed è poi tornata la tranquillità. Sono tra l’altro arrivate anche le scuse da parte della società rossonera, ma sta di fatto che bisogna ancora capire del perché Ghali si sia infuriato in quel modo con Salvini dopo il pareggio del Milan. Dunque, ora sapete anche che squadra tifa Ghali contro Salvini, a margine del video che segue.

“Ghali”:

Per il suo scontro con Matteo Salvini sugli spalti di #MilanInterpic.twitter.com/aMXxQQgN84 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 8, 2021

