Grossolano errore di Ugo Mattei sui 16.000 soldati mercenari ingaggiati dall’Ucraina

Il giurista Ugo Mattei è stato ospite della trasmissione Dimartedì, su La7, dove ha smesso di parlare del Covid per affrontare ora tematiche più complesse riguardanti la guerra in Ucraina, ma dando vita ad una gaffe clamorosa. Il giurista ha evidenziato come abbia letto diverse cose sulla grave situazione che sta colpendo l’Ucraina e si è soffermato soprattutto su un’intervista rilasciata dal generale Fabio Mini a L’Antidiplomatico.

Cosa ha detto Ugo Mattei sui 16.000 soldati mercenari ingaggiati dall’Ucraina

Si torna a parlare di Ugo Mattei, dunque, dopo il famoso rimprovero di Maurizio Costanzo di alcune settimane fa. La visione di questo generale, stando a quanto rivelato da Mattei, risulta essere differente da quella che vede Putin fermato dalla resistenza eroica dell’Ucraina. Infatti si parla di 16mila mercenari che stanno lavorando oggi in Ucraina e che stanno ricevendo armamenti anche dall’Italia.

Il tutto, evidenziando quanto sia pericoloso fornire armi a dei mercenari, e secondo Mattei, la mossa di Putin è quella di aspettare ancora per far partire dei negoziati reali, si parlerebbe ora solo di piccole scaramucce pre-negoziati.

Dichiarazioni che però creano immediatamente dissenso in studio, con l’intervento da parte dell’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci per spiegare realmente come stanno le cose. Stando a quanto detto dall’ambasciatore i 16mila mercenari sono quelli che Putin sta facendo venire dalla Siria, sono miliziani siriani che Putin sta facendo venire dall’Ucraina,. C’è quindi un errore grossolano di base.

Putin, stando a quanto riportato dal portavoce del Cremlino, era favorevole ad inviare 16mila volontari, provenienti per lo più dal Medio Oriente e dai paesi siriani, in Ucraina per combattere la guerra. Nella cittadina di Kyiv sono stati raggruppati effettivamente questi 16mila volontari stranieri e lo stesso Zelensky aveva dichiarato come fossero in viaggio pronti a proteggere gli ucraini e lottare per la libertà.

Quanto detto da Ugo Mattei si può recuperare facilmente sui canali Twitter di LA7 ed allo stato attuale è assolutamente sbagliato, principalmente perché si tratta di volontari e non di certo di mercenari.

