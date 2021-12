Maurizio Costanzo se la prende con il NoVax Ugo Mattei: perché tutto lo studio ha riso

Decisamente curioso quanto avvenuto in queste ore su LA7, durante la puntata di DiMartedì andata in onda ieri sera, come si nota anche dall’apposito video pubblicato sul sito dell’emittente con l’intervento di Maurizio Costanzo. Il noto conduttore, infatti, è stato ospite di Floris e ad un certo punto ha deciso di cambiare atteggiamento con il NoVax Ugo Mattei. Alcune sue teorie, infatti, non gli sono andate giù, ma il conduttore ha espresso le proprie opinioni con la solita ironia che lo caratterizza da sempre.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo al NoVax Ugo Mattei

Dunque, si torna a parlare di Maurizio Costanzo, dopo la frecciata di De Sica a Montesano in occasione di una recente puntata della sua trasmissione su Mediaset. Ne abbiamo parlato anche sul nostro sito. Nel caso specifico, abbiamo un’uscita diretta da parte del famosissimo conduttore, che evidentemente in questo caso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa con Ugo Mattei, il quale non molto tempo fa ha avuto discussioni anche con Bassetti.

In quel frangente, a Mattei venne rimproverato il fatto di aver affrontato questioni sanitarie e scientifiche con un addetto ai lavori, inducendolo ad abbandonare il collegamento pur non avendo i titoli per poter affrontare quelle tematiche particolari. Non è un caso che Formigli, su LA7, decise di escludere dalla puntata lo stesso Ugo Mattei una volta appresa la decisione drastica da parte di Matteo Bassetti. Insomma, un ulteriore siparietto che va contestualizzato, in modo da essere compreso al meglio.

Detto questo, ad inizio articolo troverete il collegamento diretto al video estratto dall’ultima puntata di DiMartedì, con Floris ed il resto dello studio che hanno accolto con un sorriso la battuta di Maurizio Costanzo verso Ugo Mattei. Quest’ultimo, ammettendo di non essere vaccinato, a detta del conduttore potrebbe vivere una vita infernale. In un certo senso, da “emarginato”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.