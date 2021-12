Assai diretto Christian De Sica su Enrico Montesano: messaggio chiaro al Maurizio Costanzo

Sono trascorsi alcuni giorni dalla puntata del Maurizio Costanzo in cui è stato ospite anche Christian De Sica, il quale ad un certo punto ha mandato un messaggio diretto ad Enrico Montesano. Vicenda che, per certi versi, ci ricorda quanto avvenuto alcune settimane fa con Massimo Boldi, il quale in diretta tv aveva fatto capire di non essere per nulla d’accordo con le posizioni NoVax del suo collega. Insomma, una vicenda che per forza di cose potrebbe creare ulteriori discussioni soprattutto sui social.

Cosa ha detto Christian De Sica su Enrico Montesano al Maurizio Costanzo

Come sono andate le cose? La perfetta ricostruzione della frecciata di Christian De Sica su Enrico Montesano la potete valutare attraverso il link diretto alla puntata intera del Maurizio Costanzo Show. Quella andata in onda lo scorso 24 novembre per intenderci. In particolare, vi rimandiamo al minuto 1:08:30 su Infinity. Provando a contestualizzare il tutto, il momento esatto si riferisce all’angolo della puntata in cui Cruciani ha elencato sulla lavagna i buoni e i cattivi del momento.

Ad un certo punto, è stato menzionato il famoso Covid Party in Austria, attraverso il quale alcuni giovani hanno provato a contagiarsi tra loro per ottenere il green pass senza vaccino. Una follia, una stupidaggine, che ha innescato la reazione di Christian De Sica. L’attore, infatti, ha risposto a Cruciani che poneva domande retoriche sui fatti austriaci in questo modo: “Sai a chi dovresti chiederlo? Ad Enrico Montesano“.

Staremo a vedere se dopo l’episodio ci sarà o meno la replica del diretto interessato. Di sicuro, la frase di Christian De Sica su Enrico Montesano, con un chiaro messaggio inviato al secondo durante una recente puntata del Maurizio Costanzo, ha colto di sorpresa lo stesso Cruciani. Inevitabile che alcune posizioni creino forti divergenze e scetticismo anche tra colleghi in un mondo come questo.

