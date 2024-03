Abbiamo già visto teorie del complotto assai sconcertanti, come Pizzagate e QAnon: la teoria per cui gli uccelli non esistono se la gioca sul podio dello sconcertometro.

Una falsa teoria del complotto, uno scherzo andato troppo oltre come la bufala del monossido di diidrogeno e che con esso condivide le origini: la creazione di un giovane diciannovenne per metterre a nudo la stupidità dei complotti.

“Gli uccelli non esistono”: la sconcertante teoria del complotto

Il giovane Peter McIndoe fu ispirato proprio dai QAnon e dai MAGA: i seguaci di Trump duri e puri pronti a credere ad ogni cosa gli venga propinata, dal Patriota Q che deporterà tutti gli elettori di Biden nei campi di concentramento fino a JFK Jr che tornerà in vita dall’Oltretomba per governare il mondo al fianco di Trump con l’aiuto di alcuni alieni e IT Alert.

In questo folle clima di complotti il giovane McIndoe decise che avrebbe trollato un’intera nazione: imbastì una teoria del complotto secondo cui negli anni ’50 e ’60 gli USA avrebbero provveduto a sterminare tutti gli uccelli del Creato, per sostituirli con dei droni avanzatissimi, animatroni dalle fattezze degli uccelli che furono.

I “nuovi uccelli”, che ora rappresentano il 100% della fauna avicola rimasta, sono droni di sorverglianza che spiano la popolazione in modo costante obbedendo ai Poteri Forti e, alla bisogna, sono in grado di uccidere.

Lo stesso omicidio Kennedy trova spiegazione nel complotto degl uccell: Kennedy avrebbe dovuto portare a termine l’eccidio delle specie aviarie per dar corso al piano, ma la sua riluttanza gli è costata la vita in modo che Nixon potesse continuare lo sterminio pennuto e la creazione degli uccelli robot.

La teoria si arricchisce di finti reperti d’epoca e un sito per i gadget, parodia del fatto che dietro un complotto moderno c’è sempre qualcuno pronto a venderti rimedi miracolosi o “libri che rivelano la verità”.

A quel punto la teoria viveva di vita propria, e tra i troll vi è qualcuno che vi crede.

Nella nuova teoria il fatto che molti abitanti delle città non assistano alla schiusa delle uova significa che le uova non esistono, che le riprese che le riguardano sono create in CG e chi dice di aver visto un uccellino nascere fa “parte del sistema”, e che gli uccelli siano in grado di sedere sui cavi elettrici non perché non sottoposti ad alcuna differenza di potenziale ma per approfittare di una “carica elettrica gratis”.

