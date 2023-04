I QAnon sulle tracce di EElST: Elvis Presley approva Trump (con JFK Jr)

Elvis Presley approva Trump: cosa hanno in comune JFK Jr e il Re del Rock Elvis? Ad esempio sono entrambi morti ma la morte è un dettaglio che non impedisce loro di fare campagna elettorale per il Tycoon. Anzi, di scroccare un posto in campagna elettorale al fianco del contestato magnate

Nel mondo della postverità non è neanche più richiesto essere in vita per candidarsi.

Basta una foto di dubbia provenienza e sei nell’agone.

I QAnon sulle tracce di EElST: Elvis Presley approva Trump (con JFK)

La mente corre a quando i QAnon, paladini di svariate e improbabili teorie del complotto sfociate nell’assalto a Capitol Hill si convisero che Kennedy Jr., morto in un incidente aereo nel 1999, sarebbe tornato in vita per sostituire l’ormai odiato Pence come VicePresidente e instaurare una dittatura mondiale Trumpista al fianco del Patriota Q.

Quello che, per ricordarci, avrebbe scoperto una cospirazione dei Dem per mangiare i bambini americani nella pizza ottenendo l’immortalità.

Ora da una semplice foto, la teoria si estende e diventa la versione QAnon della canzone di Elio e le Storie tese “Li i**ortacci”. Canzone secondo cui Elvis Presley e altri cantanti morti si sarebbero trasferiti in blocco nelle borgate romane per vivere un’esistenza più semplice e “vendere più dischi” con la loro finta morte.

All’esercito di morti risorti in cerca di ministero si unisce Elvis Presley.

In una foto che evidentemente non ritrae il noto cantante, sospettosamente identica a Trump taroccato con un costume e quindi parodia di quella volta che il magnate si paragonò in fama e bellezza al divo.

Non è la prima volta che Trump corteggia la figura di Elvis, da lui pubblicamente premiata con postume celebrazioni, il che è bastato ai suoi seguaci per elevarlo ad un Olimpo di morti pronti a tornare in vita.

Ignorando una serie di fattori: ad esempio se Elvis non fosse morto vittima dello stile di vita che ne aveva appassito la grande bellezza lodata da Trump, oggi avrebbe 90 anni, e sarebbe senz’altro diverso dalla foto mostrata.

Inoltre l’Elvis reale era quanto di più diverso dal QAnon medio: ad esempio fu uno dei più attivi sostenitori delle vaccinazioni obbligatorie, diventando testimonial dell’antipolio.

Non è del resto la prima volta che Elvis viene riportato in vita: il Pastore Bob Joyce, quasi 70enne, ad esempio si è ritrovato spesso al centro di bizzarre teorie del complotto in quanto sosia di Elvis.

Conclusione

Una foto di dubbia provenienza dichiara che Elvis Presley approva Trump, descrivendo il cantante morto come redivivo. Ovviamente si tratta di una fake news.

